盤中速報 - VIDT DAO大跌13.47%，報0.0343美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-06 08:05
VIDT DAO(VIDT)在過去 24 小時內跌幅超過13.47%，最新價格0.0343美元，總成交量達0.36億美元，總市值0.29億美元，目前市值排名第 214 名。
近 1 日最高價：0.0428美元，近 1 日最低價：0.0321美元，流通供給量：837,071,066。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.85%
- 近 1 月：+22.12%
- 近 3 月：+177.45%
- 近 6 月：+6.88%
- 今年以來：+80.82%
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