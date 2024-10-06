神基Q4營運將登峰 強固型電腦台灣產能比重衝5成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-06 09:26

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神基控股 (3005-TW) 董事長黃明漢表示，強固型筆電動能強勁，第四季營運會比第三季好，將來到全年高峰，目前看起來明年第一季展望也不錯，因應需求也在龜山擴產，強固型電腦台灣產能占比可望上看 5 成。

黃明漢表示，雖然筆電復甦不如預期，致綜合機構件未見反彈，但強固型筆電動能維持強勁，但現在看起來第三季可望優於第二季、也較去年同期成長，毛利率維持不錯的水準，第四季在強固型筆電動能延續下，業績將進一步向上，全年營收可望個位數成長。

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對於美國大選對公共標案的影響，他則認為，選前影響不大，該消化的預算還是得消化，強固型筆電動能可望延續到明年第一季，選後的影響則要觀察明年第二季預算開出的狀況。

神基也積極布局新應用，黃明漢表示，除了 AI 強固型產品，也有軟硬整合的解決方案，近期有個美國公共安全專案將導入。而因應需求、分散產能，神基也在桃園龜山擴產，新產能開出後，強固型電腦台灣產能比重將從原本 3-4 成提升至 4-5 成。

機構件方面，黃明漢表示，現在從代工廠釋出的訊息，預計明年第一、二季筆電可望復甦，綜合機構件可望同步升溫，但車用機構件受到中國車市內卷，狀況預期還是比較不明朗。