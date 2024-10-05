傳騰訊與Guillemot家族考慮收購Ubisoft 股價應聲飆漲逾30%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-05 00:00

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根據外媒周五 (4 日) 援引知情人士消息報導，Ubisoft(育碧)的股東騰訊和創始人 Guillemot 家族考慮收購這家法國遊戲開發商，該公司今年市值蒸發一半以上。消息傳出後，Ubisoft 巴黎股價漲逾 30%，創 1996 年首次公開發行 (IPO) 以來最大漲幅。

截稿前，Ubisoft 巴黎上市的股票價格上漲 33.52%，每股暫報 14.20 歐元。

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知情人士透露，騰訊和 Guillemot Brothers Ltd. 一直在與顧問進行溝通，找出穩定 Ubisoft 和提升市值的方法，而其中一種可能性是聯合將該公司私有化。

Ubisoft 今年的股價下跌約 40%，公司市值縮水至約 18 億歐元 (20 億美元)。Ubisoft 最新年報顯示，截至 4 月底，騰訊擁有該公司 9.2% 的淨投票權，而 Guillemot 家族有約 20.5% 的淨投票權。

在 Ubisoft 股價暴跌之際，包括 AJ Investments 在內的一些少數股東一直在推動 Ubisoft 私有化或將其出售給策略投資者。不過一切考慮還處於早期階段，不確定是否會導致交易，騰訊和 Guillemot 家族也正在考慮其他選擇。

對於上述消息，Ubisoft 和 Guillemot 家族的發言人拒絕置評。騰訊的一位代表在中國假期期間無法立即置評。

英國投資銀行 Peel Hunt 的技術研究分析師 James Lockyer 在本周稍早接受 CNBC 採訪時表示，如今遊戲發行商面臨的部分問題是，玩家在舊遊戲上投入的時間比新遊戲多。

Lockyer 說：「更多的選擇加上生活成本的壓縮意味著消費者的現金分配更加分散，導致這些遊戲的收益和投資回報率往往低於預期。」

Ubisoft 上個月股價跌至十多年來的最低點，此前該公司下調銷售額低於預期的預期，並延後推出備受期待的《刺客教條：暗影者》(Assassin"s Creed Shadows)。在過去的幾年裡，這家電子遊戲公司一直在努力從新冠疫情時期的生產危機中恢復過來，這場危機導致新遊戲的發布推遲、一些遊戲被取消。

當時有媒體報導指出，包括黑石集團 (Blackstone Inc.) 和 KKR & Co. 在內的幾家私募股權公司正在研究 2022 年對 Ubisoft 的潛在出價，目前電玩產業正在進行一系列大型交易。同年晚些時候，Guillemot 家族與騰訊合作，除了直接持有 Ubisoft 的股份外，騰訊還收購 Guillemot Brothers Ltd.49.9% 的股份。

分析家認為，這筆交易是阻止追求者的一種方式，允許 Guillemot Brothers 繼續控制 Ubisoft 的治理，騰訊的股份上限在 10% 以下，沒有營運否決權。