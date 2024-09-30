國際智慧能源週周三開展 480家廠商參與創歷史新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-30 17:25

‌



Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週與 Net-Zero Taiwan 台灣國際淨零永續展本周即將開展，今 (30) 日舉行展前記者會，外貿協會秘書長王熙蒙表示，今年展覽共有 480 家廠商參展、使用 1,625 個展位，展覽規模為歷年最大，成長幅度達 30%。

該活動由行政院國家永續發展委員會、經濟部、環境部、國家發展委員會所指導，並由外貿協會 (TAITRA) 與 SEMI 國際半導體產業協會旗下產業聯盟綠能暨永續發展聯盟 (GESA) 共同打造台灣規模最大的綠能以及淨零產業交流平台。

‌



SEMI 指出，隨著資料中心與 AI 等高耗能產業的趨勢發展，各產業的能源需求大幅提升，如何兼顧成本、電力與永續的多重需求成為全球的共同挑戰。與此同時，為了達到控制全球升溫在 1.5°C 內的目標，2030 年前將溫室氣體排放量比 2019 年減少 43%。全球淨零減碳的需求迫在眉睫，台灣也必須跟緊國際腳步。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說，隨著全球科技產業快速發展，淨零轉型是面對氣候變遷挑戰的唯一解方，全球持續開發創新能源技術，透過多元綠能達到深度節能的目標。SEMI 及旗下綠能暨永續發展聯盟積極鏈結產業與政府綠能政策與技術的交流，期以淨零綠能為首要目標，共同布局國際市場的永續商機。

曹世綸表示，主管機關與產業協會也透過獎項方式推動企業積極轉型，例如由能源署舉辦的金能獎、光鐸獎，產業發展署舉辦的創新產品應用獎與太陽光電系統公會自行舉辦的友善服務團體與個人獎等，皆在產業立下良好典範。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，在產業邁向數位轉型及綠色轉型並進的過程中，Energy Taiwan 與 Net-Zero Taiwan 正是匯聚綠能及淨零產業能量，推動轉型的重要平台。今年展覽除了續創歷年最大，國際參展佔比也達 20%，同為歷史新高，是展覽活化市場商機，邁向永續創新的新里程。

經濟部能源署副署長李君禮表示，淨零碳排是全球共同的目標，政府透過深度節能，並加速發展多元綠能，讓 2050 淨零碳排目標跟路徑更具體。2030 年提高臺灣製造產品的綠電比例已經成為迫切要務，政府將持續與業者合作，齊心協力提供充足綠色電力，強化我國產業國際競爭力；政府也投入擴大 ESCO 量能，透過 ESCO 幫忙診斷用電習慣，找出問題、並且協助投資節能設備，創造多贏局面。

台塑新智能總經理劉慧啟也針對電池與儲能領域指出，隨著能源轉型與 AI 飆速發展，以儲能作為電力備載、從燃油過渡到電池的進化道路，已經成為產業及社會必要之選。台塑新智能在彰濱打造全國最大規模電芯廠，將自產電芯作為核心技術基礎，並橫向發展多元儲能應用，垂直整合電池回收及固態電池研發，進一步推動完整的電池生態鏈，致力於成為台塑企業及台灣邁向節能減碳的推手。

Tesla Energy 的 Tim McBride 則針對家用儲能領域表示，特斯拉以家用儲能產品 Powerwall 提供住宅和小型企業的備用電需求，透過調控尖離峰的電網負載，除了能夠具備更穩定的電力環境，更能解省電力開銷、實現減碳生活。