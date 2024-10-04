營收速報 - 光鋐(4956)9月營收1.24億元年增率高達40.99％
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 17:15
今年1-9月累計營收為9.66億元，累計年增率10.57%。
最新價為26.6元，近5日股價下跌-1.64%，相關光 電 業上漲0.65%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+132 張
- 外資買賣超：+155 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-23 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|1.24億
|41%
|13%
|24/8
|1.10億
|14%
|-11%
|24/7
|1.24億
|30%
|18%
|24/6
|1.05億
|10%
|-18%
|24/5
|1.28億
|25%
|23%
|24/4
|1.04億
|9%
|3%
光鋐(4956-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為(一)超高亮度發光二極體藍 綠光磊晶片及晶粒。(二)超高亮度發光。二極體紅 黃 橙光磊晶片及晶粒。(三)超高亮度發光二極體封裝模組。及相關應用產品。(四)兼營前述相關產品之國際貿易。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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