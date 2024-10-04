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鉅亨速報

營收速報 - 光鋐(4956)9月營收1.24億元年增率高達40.99％

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 17:15


光鋐(4956-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣1.24億元，年增率40.99%，月增率12.64%。

今年1-9月累計營收為9.66億元，累計年增率10.57%。

最新價為26.6元，近5日股價下跌-1.64%，相關光 電 業上漲0.65%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+132 張
  • 外資買賣超：+155 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-23 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 1.24億 41% 13%
24/8 1.10億 14% -11%
24/7 1.24億 30% 18%
24/6 1.05億 10% -18%
24/5 1.28億 25% 23%
24/4 1.04億 9% 3%

光鋐(4956-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為(一)超高亮度發光二極體藍 綠光磊晶片及晶粒。(二)超高亮度發光。二極體紅 黃 橙光磊晶片及晶粒。(三)超高亮度發光二極體封裝模組。及相關應用產品。(四)兼營前述相關產品之國際貿易。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報9月營收光鋐

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