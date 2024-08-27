台亞2025年營運將明顯改善 子公司星亞8/29每股45元重返興櫃

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-27 15:31

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半導體廠台亞 (2340-TW) 今 (27) 日下午舉辦法說會，宣布子公司星亞視覺 (7753-TW)將於 8 月 29 日以每股 45 元價格重返興櫃，台亞董事長李國光表示，隨旗下功率半導體子公司積極布局，預計 2025 年營運將有明顯改善，

李國光表示，公司過去兩年投入超過 30 億元資本支出於新技術開發，雖導致上半年獲利衰退，但公司預期 2025 年起，子公司新產品通過客戶驗證後，將反映在營收表現上，今年仍以台亞本業為營運主力。

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公司發展部分，台亞總經理蔡育軒說明，冠亞半導體已完成首條月產能 2000 片的 8 吋生產線設備安裝及調試，首批 650V HEMT 元件進入試產測試階段，目標在 2024 年第四季完成產品驗證；積亞半導體方面，目前產能為 5000 片，預計明年可達 7000 片，公司正積極尋找新廠區以進一步擴產。

蔡育軒指出，2024 年上半年營收達 20.4 億元，年增 10.5%。其中發射、感測元件年增近 13%，功率元件成長 16%，主要受惠於 AI 熱潮帶動智慧生活應用需求。

關於星亞視覺部分，總經理李柏龍表示，星亞上半年 EPS1.81 元，目前訂單能見度超過 7 個月，預計生產排程已到明年 3 月。今年前七個月業績較去年同期成長 13%，下半年營運表現持樂觀態度。

展望未來，李國光預期，感測元件部分營收將較上半年成長 5-10%，產能利用率可望從上半年的 52% 提升至 60-70%，公司將持續推動子公司 IPO 計畫，預計積亞及和亞智慧明年將有更具體的上市櫃時程，未來公司將以品質導向，不參與市場價格戰，而是專注於高品質要求的車用和能源相關客戶。

台亞第二季營收 10.8 億元，季增 12.9%，年增 6.8%；營業虧損 0.84 億元，較上季虧損收斂，較去年同期由盈轉虧；稅後虧損 0.55 億元，較上季虧損收斂、較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.13 元。

台亞上半年累計營收 20.4 億元，年增 10.5%；營業虧損 1.88 億元，較去年同期由盈轉虧；稅後虧損 0.90 億元，去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.21 元。