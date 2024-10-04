外資本周天天賣超 下車下船不心軟 5檔航運股提款逾15萬張

台股今 (4) 日開高走低，終場下挫 87 點，收在 22,302 點，失守十日線，力守季線大關，外資持續站賣方，已連賣三日，同時加碼元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 逾 3 萬張，顯現對台股後市仍謹慎看待，至於前段時間加碼的海空運業者，包括航空雙雄、海運三雄，今日都淪為提款對象，合計賣超張數超過 15 萬張。