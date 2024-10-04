外資本周天天賣超 下車下船不心軟 5檔航運股提款逾15萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-04 19:11
台股今 (4) 日開高走低，終場下挫 87 點，收在 22,302 點，失守十日線，力守季線大關，外資持續站賣方，已連賣三日，同時加碼元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 逾 3 萬張，顯現對台股後市仍謹慎看待，至於前段時間加碼的海空運業者，包括航空雙雄、海運三雄，今日都淪為提款對象，合計賣超張數超過 15 萬張。
三大法人合計賣超 230.16 億元，外資賣超 223.18 億元，自營商賣超 41.85 億元，雙雙呈現連三賣，投信獨買 34.88 億元，已連二買；期貨方面，外資減碼空單 2,479 口，未平倉空單口數降至 37,000 口。
觀察外資買超對象，隨著中國政府實施一連串救市政策，激勵中國股市強勁反彈，外資緊急大力回補中國相關 ETF，買超前兩名分別是中信中國高股息 (00882-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW)，合計買超張數突破 16 萬張，且隨著中東緊張局勢升溫，油價應聲喊漲，外資也敲進期街口布蘭特正 2(00715L-TW) 達 4.3 萬張。
此外，中鋼 (2002-TW)、元大台灣 50 反 1(00632R-TW)、新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、鴻海 (2317-TW)、中信電池及儲能 (00902-TW)、中信優息投資級債 (00948B-TW) 也都入列外資買超前十名。
外資賣超則瞄準海空運業者，長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 分別位居外資提款第一與第三名，雙雄合計張數超過 8.5 萬張，且隨著美國碼頭工人結束罷工，外資也狙擊長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW)，三雄合計超過 6.5 萬張。
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