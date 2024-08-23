桓鼎-KY公布由總經理莊偉接任董事長職務 即日生效
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-23 20:03
桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (23) 日公布昨日的董事會決議，由現任董事兼總經理莊宏偉接替原任的張建智出任董事長，並自即日起生效，張建智在卸任董事長後，仍任桓鼎 – KY 董事，同時桓鼎 - KY 將在 8 月 28 日由董事會通過 2024 年第二季財報。
原任桓鼎 - KY 董事長的張建智曾任桓鼎 – KY 財務長、總經理、董事長。公司指出，更換董事長爲配合集團綠能產業發展，重新推舉適任該產業的董事長，引領集團擴大事業版圖。
桓鼎 - KY 2024 年首季綠色能源業務比重過半，營運並轉盈，稅後純益 1619 萬元，每股純益 0.41 元。桓鼎 - KY 旗下金屬建材、綠色能源業務訂單出貨逐步放大之下，法人估計 2024 年下半營收將較上半年成長 7%，並將推升全年營收將去年成長 7%，目前桓鼎 - KY 的訂單能見度約一季，期待 2025 年營收改寫歷史新高。
桓鼎 - KY 業務包括金屬建材、綠色能源業務兩大區塊，2024 年上半年營收爲 16.87 億元，相對於 2023 年屬持平， 桓鼎 - KY 在 2024 年首季綠色能源業務比重高達 51%，營收 9.2 億元，毛利率 16.08%，營運並轉盈，稅後純益 1619 萬元，每股純益 0.41 元。
綠色能源業務為桓鼎 - KY 在 2024 年營運成長亮點，旗下業務涵蓋電池模組設計製造、電動自行車四電整合、儲能牆、儲能案場規劃 / 維運保固等領域，其中受惠智慧穿戴裝置、交通工具相關領域的電池模組產品接單、出貨表現逐步增加。
桓鼎 - KY 原公司名爲祟佑 - KY，2016 年以金屬建材製造業來台第一上市，目前股本爲 3.93 億元，在經營權更替之後加入儲能、營建業務。
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