桓鼎-KY公布由總經理莊偉接任董事長職務 即日生效

桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (23) 日公布昨日的董事會決議，由現任董事兼總經理莊宏偉接替原任的張建智出任董事長，並自即日起生效，張建智在卸任董事長後，仍任桓鼎 – KY 董事，同時桓鼎 - KY 將在 8 月 28 日由董事會通過 2024 年第二季財報。