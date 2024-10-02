桓鼎-KY擬 11/ 20召開股東臨時會 提前董事全面改選

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-02 17:20

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桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (2) 日召開董事會，決議於 11 月 20 日召開股東臨時會，提前進行董事全面改選，桓鼎 - KY 本屆董事任期爲 2023 年 6 月 30 日到 2026 年 6 月 29 日，桓鼎因收到董事張建智請求召開臨時股東會改選董事，桓鼎 - KY 董事長莊宏偉表示，在公司過半股權之主要股東支持，將於 11 月 20 日召開臨時股東會。

桓鼎 - KY 已於 9 月完成開曼群島當地主管機關、以及台灣經濟部商業司核可負責人變更登記，負責人已更改為莊宏偉，今日下午由董事長莊宏偉主持召開線上記者會，說明董事會此一決議。

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莊宏偉指出，桓鼎 - KY 經營團隊擁有半數以上股權的股東支持下，持續朝「整合 + 創新」策略發展，全力進軍綠色能源業務轉型計畫，背後考量來自桓鼎公司營運長期受到中國內銷金屬建材業務拖累，董事張建智過去一手主導的業務計畫也始終無法達到目標，分別在 2022 年虧損 5,406 萬元、2023 年虧損 8,813 萬元，今年上半年虧損 4,392 萬元，以桓鼎公司資本額 3.93 億元來看，累計 2022 年至今年上半年虧損高達接近半個股本，凸顯桓鼎公司股東對於轉型提升股東權益的急迫性。

桓鼎 - KY 目前經營團隊計畫針對中國金屬建材業務盤點與優化，同步推進中國資產活化規劃等目標執行。

莊宏偉強調，旗下新型分散式儲能牆系統 B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile) 產品已陸續於台灣、日本等地區取得良好業務實績，加上智慧穿戴裝置、交通工具等應用領域電池模組訂單需求提振，今年上半年綠色能源及營造業務合計貢獻獲利 4,800 萬元，其中今年累計前 8 月綠色能源業務銷售年增 13.41%，挹注集團整體營運良好動能。

此外，看好全球能源轉型、強韌電網計畫，桓鼎積極布局表後儲能、光儲解決方案商機，加上 EV 充電站建置需求不斷增加，持續深化既有電動車充電站營運商業務合作，預計年底前完成荷蘭、泰國示範案場啟用，擴大當地業務拓展與市場宣傳。

桓鼎 - KY2024 年第二季營收 8.06 億元，毛利率 15.21%，季減 0.87 個百分點，年潧 7.33 個百分點，單季稅後虧損 2802 萬元，較上季由盈轉虧，與 2023 年同期同為虧損，單季每股虧損 0.71 元。

桓鼎 - KY 2024 年上半年營收 17.28 億元，毛利率 15.82%，年增 6.65 個百分點，稅後虧損 1183 萬元，每股虧損 0.3 元。