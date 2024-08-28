桓鼎Q2由盈轉虧單季虧損2802萬元 上半年每股虧損0.3元

才在 8 月 23 日公布更換董事長的桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (28) 發布由董事會通過 2024 年上半年財報，2024 年第二季桓鼎 - KY 由盈轉虧，單季稅後虧損 2802 萬元，2024 年上半年稅後虧損 1183 萬元，每股虧損 0.3 元。