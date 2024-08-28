桓鼎Q2由盈轉虧單季虧損2802萬元 上半年每股虧損0.3元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-28 19:18
才在 8 月 23 日公布更換董事長的桓鼎 - KY(5543-TW) 今 (28) 發布由董事會通過 2024 年上半年財報，2024 年第二季桓鼎 - KY 由盈轉虧，單季稅後虧損 2802 萬元，2024 年上半年稅後虧損 1183 萬元，每股虧損 0.3 元。
桓鼎 - KY2024 年第二季營收 8.06 億元，毛利率 15.21%，季減 0.87 個百分點，年潧 7.33 個百分點，單季稅後虧損 2802 萬元，較上季由盈轉虧，與 2023 年同期同為虧損，單季每股虧損 0.71 元。
桓鼎 - KY 公布 2024 年上半年營收 17.28 億元，毛利率 15.82%，年增 6.65 個百分點，稅後虧損 1183 萬元，每股虧損 0.3 元。
桓鼎 - KY 指出，2024 年第二季綠色能源業務營收比重達 51.23%，受惠電池模組急單需求延續、儲能牆系統產品小量出貨，而集團第二季整體營運由盈轉虧，主要受中國金屬建材業務訂單認列明顯減少，第二季中國金屬建材虧損達 4150 萬元，分別較今年第一季虧損 242 萬元、去年同期虧損 1007 萬元增加，集團推動綠色能源業務轉型、改善中國金屬建材營運效率刻不容緩。
公司指出，8 月 22 日董事會更換董事長爲配合集團綠能產業發展，重新推舉適任該產業的董事長，引領集團擴大事業版圖。但現階段也將保留建材業務部門。
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