〈焦點股〉陸股休市 資金蜂擁相關ETF 00887飆漲30%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-04 11:23
中國人行祭出一系列刺激措施，激勵上証、深証等陸股強勢飆漲，不過，適逢十一假休市期間，投資人無法交易，便將目光轉向國內投信發行的多檔連結陸股 ETF，原型 ETF 包括國泰中國 A50(00636-TW)、富邦上証 (006205-TW)、元大寶滬深 (0061-TW) 等，市價均大漲超過 1 成，2 倍槓桿型 ETF 亦有 20% 以上的漲幅。
永豐中國科技 50 大 (00887-TW) 今天盤中獲得投資人青睞，市價強勢大漲超過 30%，截至上午 11 時，成交量已突破 1 萬張，價量齊揚。00887 以追蹤中証科技 50 指數的績效表現為管理目標，其成分股涵蓋大陸地區 A 股上市科技公司股票，包括恆瑞醫藥、邁瑞醫療、京東方 A 等。
其他原型陸股 ETF 方面，包括元大上證 50(006206-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、中信中國 50(00752-TW)、群益深証中小 (00643-TW)、復華滬深 (006207-TW) 等，今天盤中市價已上漲超過 10%，呈現百花齊放。
大陸股市 10 月 1 日至 10 月 7 日休市，10 月 8 日起恢復交易。目前在台股掛牌，與陸股及港股相關的 ETF，可分為「原型」與「槓桿型」ETF，原型 ETF 共有 15 檔，槓桿型包含正向、反向共計 7 檔，合計達 22 檔。
中國人行大動作宣布降準、降息、降低存量房貸利率與房貸頭期款比例等多項貨幣寬鬆措施；同時降低人行政策利率，引導貸款和存款利率同步下調，合計預期向金融市場釋出資金超過人民幣 1 兆元，這是自 2015 年 8 月以來，人行再度祭出「雙率雙降」政策。
此外，9 月 26 日中國中央政治局會議提出，加大財政貨幣政策逆週期調節力度，保證必要的財政支出，特別是要促進房地產市場止跌回穩，這是中國政府近期再次提出促使房地產價格止跌回升的言論。
永豐中國科技 50 大 ETF 基金經理人林永祥指出，當前中國經濟正面臨長期通貨緊縮，多項指標顯示中國社會融資規模、生產者物價指數 (PPI) 進入負增長，解鎖社會流動性將為中國走出通貨緊縮的關鍵。
中國股市已歷時長達 3 年以上的空頭走勢，滬深 300 指數最大跌幅超過 45%，部分中小型股指數更甚，市場投資低迷。在這種情況下，超出市場預期的經濟及救市政策，都有機會使股市產生一定幅度的反彈，且反彈的力道可能相對強勁。
然而，中長期來看，中國經濟仍舊面臨通貨緊縮壓力，參考日本經驗，強力且持續的貨幣寬鬆政策是改善通貨緊縮的必要條件，但並非充分條件，換句話說，美國正進入降息循環為中國人行採取更加寬鬆的貨幣政策提供了相應環境，但是能否有效改變民眾及企業對於未來經濟長期衰退的預期，進而增加居民消費與企業投資仍有待觀察。
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