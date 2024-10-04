〈焦點股〉陸股休市 資金蜂擁相關ETF 00887飆漲30%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-04 11:23

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中國人行祭出一系列刺激措施，激勵上証、深証等陸股強勢飆漲，不過，適逢十一假休市期間，投資人無法交易，便將目光轉向國內投信發行的多檔連結陸股 ETF，原型 ETF 包括國泰中國 A50(00636-TW)、富邦上証 (006205-TW)、元大寶滬深 (0061-TW) 等，市價均大漲超過 1 成，2 倍槓桿型 ETF 亦有 20% 以上的漲幅。

永豐中國科技 50 大 (00887-TW) 今天盤中獲得投資人青睞，市價強勢大漲超過 30%，截至上午 11 時，成交量已突破 1 萬張，價量齊揚。00887 以追蹤中証科技 50 指數的績效表現為管理目標，其成分股涵蓋大陸地區 A 股上市科技公司股票，包括恆瑞醫藥、邁瑞醫療、京東方 A 等。

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大陸股市 10 月 1 日至 10 月 7 日休市，10 月 8 日起恢復交易。目前在台股掛牌，與陸股及港股相關的 ETF，可分為「原型」與「槓桿型」ETF，原型 ETF 共有 15 檔，槓桿型包含正向、反向共計 7 檔，合計達 22 檔。

中國人行大動作宣布降準、降息、降低存量房貸利率與房貸頭期款比例等多項貨幣寬鬆措施；同時降低人行政策利率，引導貸款和存款利率同步下調，合計預期向金融市場釋出資金超過人民幣 1 兆元，這是自 2015 年 8 月以來，人行再度祭出「雙率雙降」政策。

此外，9 月 26 日中國中央政治局會議提出，加大財政貨幣政策逆週期調節力度，保證必要的財政支出，特別是要促進房地產市場止跌回穩，這是中國政府近期再次提出促使房地產價格止跌回升的言論。

永豐中國科技 50 大 ETF 基金經理人林永祥指出，當前中國經濟正面臨長期通貨緊縮，多項指標顯示中國社會融資規模、生產者物價指數 (PPI) 進入負增長，解鎖社會流動性將為中國走出通貨緊縮的關鍵。

中國股市已歷時長達 3 年以上的空頭走勢，滬深 300 指數最大跌幅超過 45%，部分中小型股指數更甚，市場投資低迷。在這種情況下，超出市場預期的經濟及救市政策，都有機會使股市產生一定幅度的反彈，且反彈的力道可能相對強勁。