〈陸股盤後〉中國央行、一線大城齊放大招 A股史詩級暴漲 成交額創天量

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-30 16:30

‌



中國 A 股市場三大指數周一（30 日）收盤同步暴漲，滬指重回 3,300 點，深證成指重返 10,000 點大關，兩市成交額也刷新歷史紀錄，利多是中國人民銀行（央行）和一線大城周日晚間齊放大招，陸媒直呼這是房市史詩級的一夜。

滬指周一收盤狂漲 8.06% 報 3,336.5 點，深證成指飆漲 10.67% 報 10,529.76 點，創業板指驟漲 15.36% 報 2,175.09 點。

‌



兩市成交額合計人民幣 2.5931 兆元，創歷史天量。

上次成交額破紀錄是在 2015 年 6 月 15 日，兩者相差逾 9 年。A 股歷史上共有 6 次突破 2 兆元的紀錄，都出現在 2015 年 5 月和 6 月。

兩市超過 700 股漲停，超過 2,700 股漲逾 10%。

軟體、半導體類股大漲，媒體、醫藥、汽車、保險、券商、房地產、釀酒族群大幅走高。

創業板指 9 月單月上漲近 38%，寫下史上最大單月漲幅，滬指 9 月累漲 17%。

A 股沸騰，周一衝上微博熱搜第一，股市熱到和尚都跑去開戶，菜市場大媽都在討論股票，有投資人感嘆：

「今天又見證歷史了！」

「10 年股民，沒見過這種行情！」

「大盤成妖！」

「不用猶豫了，持股過節！」

「歡度國慶！」

「因為 A 股，第一次不想放假！」

據《彭博》報導， 華興證券（香港）公司股票部門主管 Andy Maynard 說：「之前每個人都很悲觀，現在他們都爭先恐後進場，上周是我很長一段時間以來見過的中國和香港股市最繁忙的時刻。」

「政策底已經出現，資本市場已經解凍，但能否迎來枝繁葉茂的春夏，還要看後續政策落地的實際效果。」一位基金經理表示。

中國十一國慶節後行情如何？據《21 世紀經濟報導》報導，調查結果顯示，69.23% 受訪私募持樂觀態度，認為在政策利多驅動下，市場低點回穩、逐步反彈的機率較大。

繼中國央行、國家金融監管總局等部門上周公布降息降準、降存量房貸利率等房地產利多政策後，中國房地產市場重量級金融「組合拳」終於落地。

據《第一財經》報導，央行會同金融監管總局在周日晚間連發四項穩地產政策，包括引導銀行降低存量房貸利率、統一房貸最低首付比率至 15%、延長部分房地產金融政策文件的期限、強化保障性住宅再貸款政策。

綜合市場分析來看，「四支箭」對房地產市場以及中國宏觀經濟均將產生積極影響，有助於穩定經濟增長預期，提振市場信心。

此外，中共中央政治局上周四指示要調整住宅限購政策後，在四大一線城市中，上海、廣州、深圳周日連夜發布房市新政，回應市場關切，提振市場信心。

據《第一財經》周日報導，廣州率先全面取消限購，政策明確，本次限購政策調整後，本廣州市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在廣州購買住房的，不再審核購房資格，不再限制購房套數。

深圳周日稍晚也發布新政，調整分區住宅限購政策，規定深圳市戶籍居民家庭限購 2 套住房，本市戶籍成年單身族限購 1 套住房；非深圳市戶籍居民家庭及成年單身族群限購 1 套住房等。同時，首套房最低首付比率調整為 15%，二套房為 20%。

上海也調整了限購政策。具體來看，其一，縮短非滬籍居民購買外環外住宅所需繳納社保或個稅年限，從此前的「購房之日前連續繳納滿 3 年及以上」調減為「購房之日前連續繳納滿 1 年及以上」。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，此舉有助於加快非滬籍居民取得購房資格，最近幾年新進入上海就業的人群能更快獲得購房資格，加快「來滬工作 - 繳納社保 - 購房安家」的節奏。

上海中原地產市場分析師盧文曦提到，1 年的時間非常短，尤其是剛需買家，「上車」已經非常容易。「現在外環以外的成交比重大約在 5～6 成區間運行，也就是說，大部分剛需產品在外環外。二者之間有非常高的契合度，可見這一政策是精準匹配供需關係。」

其二，上海提升了持《上海市居住證》且積分達到標準分值群體的購房待遇。持《上海市居住證》且積分達到標準分值、在上海市繳納社會保險或個人所得稅滿 3 年及以上的非上海市戶籍居民家庭，在購買住宅套數方面享滬籍居民家庭購房待遇。

盧文曦表示，這一政策照顧到了部分改善群體，對非滬籍家庭而言，可多買 1 套房子。過去非上海戶籍家庭的「房票」只有 1 張，無法釋放多買一套的需求。

此外，在首付比率下調方面，上海也作出詳細規定，顯著降低購房門檻和首付成本。具體來看，首套房最低首付款比重降為 15%，二套房降為 25%；實行差異化政策區域的則降為 20%。住宅公積金二套房貸最低首付款比率相應調整。

在盧文曦看來，二套房首付比率下降一成，進一步降低購房門檻，對改善需求者而言，有較高吸引力。