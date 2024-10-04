國產落實企業永續ESG 發起「一米一愛心，讓愛啟動」捐助計畫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-04 10:07

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為善盡企業社會責任、展現關懷在地精神，國產建材實業集團發起「一米一愛心，讓愛啟動」捐贈資助計畫，透過全台各地廠區主動捐助在地單位，讓公益活動真正深入社區，幫助弱勢族群，各廠區展開了一系列愛心活動，從送物資到獨居老人家、提供營養餐食給清寒學生，到愛心捐助育幼院童，集團總經理溫上元還親自率領同仁協助北投獨居老人房屋修繕，都讓人倍感溫馨。

負責統籌的國檙工程副總經理徐馫元表示，國產建材集團致力於企業永續 ESG，其中一大重點便是社會回饋與公益關懷，過去集團曾捐款協助育幼院與其他弱勢團體，實際改善他們的生活，覺得非常有意義，因此在集團營運穩健成長之餘，執行長吳志仁今年初親自指示發起「一米一愛心」慈善捐贈及資助計畫，並在全台 28 廠區同步執行。

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副總徐馫元說，所謂的「一米一愛心」，是指各廠區依前一年度銷售數量為基準，每銷售一立方米混凝土，得捐贈一元，捐贈及資助對象不限於政府機關、各級學校、公益性社會團體、非營利組織、弱勢族群或個人。除了捐贈物資與愛心捐款，集團總公司也編列特別預算，與公益團體合作，由總經理溫上元率領同仁志工，實際參與愛心活動。

如近期就與華山基金會合作，為北投區近九十歲的趙爺爺修繕房屋。趙爺爺獨自居住在北投偏遠地區，屋況破爛不堪，屋頂漏水且天花板載重不佳，曾塌下來壓死了他所養的兩隻流浪狗。此次修繕工程由華山基金會安排工班，國產建材負擔所有費用，總經理溫上元號召總公司與子公司十多位同仁，協助並參與當天的修繕工作，包括整理環境、清運雜物、刷油漆、組裝層架等，為趙爺爺打造一個舒適的家。

「這次透過實際行動去幫助獨居老人，公司同仁都有很深的感觸，除了知足惜福，也了解到社會角落有很多需要幫助的人，能夠在能力所及奉獻自己的愛心，是一件很有意義的事情。」副總徐馫元說，預計年底前還會舉辦一場愛心活動，同時也積極與南部的希望義工團等公益團體接觸，希望幫助更多弱勢族群。

而「一米一愛心，讓愛啟動」捐贈資助計畫，也如火如荼在全台各廠區進行，以北管處來說，由於適逢中秋佳節，八里廠展開了「秋節獨居不孤獨」愛心計畫，將「秋節愛心箱」送到獨居長輩家中，表達中秋送暖的關懷，同時也與淡水關懷弱勢協會合作，參與「中秋關懷愛在淡水」聯歡晚會活動，現場發送愛心鄉給參與活動的獨居老人，並捐贈不鏽鋼電鍋等摸彩贈品，副總徐馫元也代表參加並接受感謝狀。

土城廠與世界和平會合作，展開「關懷清寒學子家庭營養餐食服務計畫」，於一年三節贈送營養補給食物箱給清寒學子，這次中秋佳節，北管處與土城廠同仁也跟著世界和平會的工作人員，帶著滿滿愛且豐盛的營養補給品食物箱，把愛心物資送到和平會服務的孩子們手上，包括三峽大成國小、新店區屈尺國小、土城安和國小等弱勢孩童，也勉勵孩子們用心學習，長大有能力要幫助需要的人。

汐止廠則是捐贈物資給台北兒福中心，台北兒福中心主要接受政府委託個案及弱勢兒童安置照顧，經訪視後考量天氣炎熱，希望讓小朋友有舒適的環境，因此捐贈冷氣給台北兒福中心。中壢廠則與康福智能發展中心合作，康福智能發展中心服務的是年滿 18 歲的智能障礙與肢體身心障礙者，提供全日住宿與日間托育服務，經訪視後急需添購洗衣機及冰箱，因此中壢廠前期擬捐贈洗衣機及冰箱，後期依中心每月所提供物資需求單做調整。

中管處也全面動起來，主要幫助貧困幼童與育幼院童等弱勢族群，新竹廠捐款給新竹仁愛兒童之家，苗栗廠捐助苗栗縣私立幼安教養院，台中廠捐助向上社會福利基金會台中育嬰院，斗南廠捐款幫助一心育幼院、雲林縣私立信義育幼院、元林縣太子慈善協會，嘉太廠則捐助嘉義縣私立敏道家園、嘉義縣太保市水牛厝囝子關懷協會、嘉義縣民雄鄉北斗社區發展協會愛心社等公益團體。台中廠廠長謝及人表示，育幼院童多為孤兒、棄嬰或身心障礙、需要保護的個案，他們比一般孩童處境更為艱難，希望透過愛心捐款提供他們好的生活照顧，讓弱勢兒童能在穩定的環境中成長。

南管處廠區則捐款幫助弱勢家庭國中小學童、貧困家庭與獨居老人。如台南廠愛心捐款給立愛文教關懷協會，提供安南區國中、小清寒家庭學生愛心營養午餐與書籍費，善舉獲得台南市政府表揚，市長黃偉哲還頒贈感謝狀，肯定民間單位的無私奉獻與對教育的重視；岡山廠捐款幫助貧困個案，包括生活經濟困難、無力負擔配偶過世喪葬費用，兒子又有智障問題的貧困家庭，還有靠打零工及撿垃圾維生，三餐不繼的獨居老人個案。

至於仁武廠捐款給高雄市政府社會局社會救助金專戶、高雄市合福慈善會、高雄市螢火蟲兒少福利服務關懷等慈善機構；鳳山廠則捐助高雄市大寮區中庄國民小學教育儲蓄戶、高雄市大寮區江山愛鄰社區發展協會，幫助在地需要幫助的弱勢學童與家庭。