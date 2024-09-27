台積電北美子公司總經理異動 由Sajiv Dalal接任
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-27 18:29
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (27) 日代北美子公司 TSMC North America 公告總經理異動，預計 10 月 1 日起將由執行副總達拉爾 (Sajiv Dalal) 接任，異動原因是職務調整。
根據 Linkedin 資料顯示，Sajiv Dalal 自 2000 年加入台積電，至今長達 24 年 9 個月。並於 2017 年 2 月至 2021 年 12 月擔任台積電北美子公司資深副總經理，2022 年 1 月起擔任執行副總經理。
台積電北美子公司總經理原本由執行長凱勒 (David Keller) 兼任，他擁有 30 多年的半導體產業相關經驗，於 1997 年加入台積電，擔任北美子公司客戶管理處長；加入台積電前曾擔任國家半導體公司 (National Semiconductor) 的業務行銷主管。
台積電亞利桑那首座廠正準備進入量產，今年 4 月起開始試產，隨著良率不斷精進，傳出該廠與台灣南科十八廠的良率已相近，明年將量產 4 奈米產品，屆時將是北美最先進的晶圓廠。
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