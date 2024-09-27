台積電北美子公司總經理異動 由Sajiv Dalal接任

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-27 18:29

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (27) 日代北美子公司 TSMC North America 公告總經理異動，預計 10 月 1 日起將由執行副總達拉爾 (Sajiv Dalal) 接任，異動原因是職務調整。

根據 Linkedin 資料顯示，Sajiv Dalal 自 2000 年加入台積電，至今長達 24 年 9 個月。並於 2017 年 2 月至 2021 年 12 月擔任台積電北美子公司資深副總經理，2022 年 1 月起擔任執行副總經理。

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台積電北美子公司總經理原本由執行長凱勒 (David Keller) 兼任，他擁有 30 多年的半導體產業相關經驗，於 1997 年加入台積電，擔任北美子公司客戶管理處長；加入台積電前曾擔任國家半導體公司 (National Semiconductor) 的業務行銷主管。