單日成交逾16億！深圳、廣州房市十一長假期間持續火紅 房仲：有絕處逢生感覺

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-04 10:28

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中國房市熱度持續升溫，一線城市多個建案在國慶長假期間銷售火爆，來客量暴增 50% 至 100%，多個建案成交破億，廣州有建案單日成交額高達 3.5 億人民幣 (約 16.1 億台幣)，深圳還有建案 8 小時內賣出 395 間房，重現「日光」景象。

《21 世紀經濟報道》報導，「看屋要排半小時」、「一天成交四、五十間」與「廣深售樓部擠滿買房的人」等話題在周四 (3 日) 持續佔據熱搜榜前幾名位置，廣州一些建案可謂爆滿。

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一名保利招商銷售人員表示，廣州新政出台與國慶大節點疊加，銷售團隊工作量倍增，人氣從早到晚接不停。新政首日來客量較以往上升了 300%，十一當天預約客戶超 400 組，成交 39 間。保利天瑞專案負責人在也周三 (2 日) 指出，國慶首日來訪近 150 組，銷售達到 25 套，成交額 3.5 億人民幣。

位於天河的越秀觀樾同樣迎來火爆人氣，十一當天現場預計有 500 多人到訪看房，成交相比前段時間有一定的漲幅。

其他一線城市如深圳與上海自上周日 (9 月 29 日) 推出房市新政後，當天晚上深圳市寶安區瑞璟灣居安居型商品房 395 間房源售罄，從 14 點 30 分到 22 點 30 分就全賣光，這一景象讓今年以來不斷降價打折的開發商們看到止跌回穩的希望。

許多開發商聞風而動，多個建案售樓處通宵達旦賣起房子，買屋的人還沒到就先付定金，滿血復活湧進售樓處，過去四年的下行陰霾一掃而空。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說：「此次深圳大尺度祭出限購鬆綁、限貸調整、稅費調稅費調整等政策，結合國家在止跌企穩的強力部署，將產生極大的降門檻、降成本、提預期效應，對於今年深圳房價持續的下跌趨勢，也有較強的托舉效果。」

中原地產華南區總裁兼深圳中原總經理鄭叔倫認為，深圳「929 新政」內容多範圍廣，其中如限購政策調整，將釋放非深戶未滿一年的房市需求，「這部分購買力是很多的，要知道在深圳非深戶佔比達到 7 成，新增的購買力也是非常可觀的，也可以加快非核心區域的去庫存壓力」。

鄭叔倫分析指出，深圳房市短期內中古屋放盤量會增加，中古屋和新屋競爭會更加激烈，但市場供應增加，政策釋放下的需求也會增加，短期內成交量會迎來上漲，房價會趨於平穩。

此外，新政推動下，除各家開發商外，如久旱逢甘霖的還有深圳的數萬名仲介機構人士。中原地產員工小亮周一 (9 月 30 日) 興奮地說：「昨晚 11 點政策出來後，我們店一個晚上就收到 5 間『空轉』，就是客戶人還沒到現場就先轉了定金。半個月前我們慘到可能要靠一些『金融手段』才能賣房，現在都有點絕處逢生的感覺了。」

綜合來看，開發商與房仲都證明了新政後的深圳房市火熱程度，比預期要高出很多。不少深圳開發商也趁熱打鐵，將每日銷售情況製作成海報，例如華潤置地深圳公司官宣國慶當日成交破 3 億元。

中指研究院企業研究總監劉水說，伴隨近日房市利多政策不斷和建商加足馬力積極備戰國慶重要營銷節點，不少專家認為這將帶動十月份房市預期和交易量提振，為今年第四季房市發展打下基礎。