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鉅亨速報

盤中速報 - FLOKI大跌8.81%，報0美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 00:20


FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內跌幅超過8.81%，最新價格0美元，總成交量達0.57億美元，總市值12.28億美元，目前市值排名第 38 名。

近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,593,123,512,345。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-11.40%
  • 近 1 月：+12.00%
  • 近 3 月：-18.05%
  • 近 6 月：-32.97%
  • 今年以來：+263.32%

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