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鉅亨速報

盤中速報 - Aptos大漲8.33%，報8.19美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 03:05


Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過8.33%，最新價格8.19美元，總成交量達1.10億美元，總市值41.09億美元，目前市值排名第 19 名。

近 1 日最高價：8.74美元，近 1 日最低價：7.47美元，流通供給量：501,721,931。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.97%
  • 近 1 月：+26.43%
  • 近 3 月：+17.42%
  • 近 6 月：-45.21%
  • 今年以來：-22.01%

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