市場巨變！霸總不愛瑪莎拉蒂了？中國銷量銳減74%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-04 07:45

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中國市場巨變，頂奢豪車也難逃隕落的命運。

據《華爾街見聞》周四（3 日）報導，今年以來，昔日在影視劇中常見的頂級豪車品牌瑪莎拉蒂，銷量開始銳減，甚至中國區總經理也被換了。

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今年前 8 個月，瑪莎拉蒂在中國市場總共賣了 840 輛，較一年前驟降 74%。尤其是最近兩個月，銷量僅剩 30 餘台。

銷量如此大幅度下滑，瑪莎拉蒂也有些著急。畢竟，中國市場一直是瑪莎拉蒂最大單一市場之一。在 2016 年時，中國市場的銷量一度佔瑪莎拉蒂總銷量 30% 左右。

《華爾街見聞》指出，瑪莎拉蒂不再受霸總富豪歡迎，主要是因為在新能源豪華車不斷衝擊下，產品競爭力不再。

近兩年，瑪莎拉蒂自身產品相對薄弱。其以跑車為外界所熟知，但知名新車較少。目前中國可售賣車型只有吉博力、萊萬特、格雷嘉（Grecale），以及跑車 MC20、GT 等。

以定制和個性化為主，瑪莎拉蒂很難走量，如果在較長一段時間內沒有新鮮車型，消費者很難從一堆品牌中相中它。

當然，瑪莎拉蒂沒有躺平，而是積極朝電動化轉型。據官網顯示，按照規劃，到 2025 年，所有瑪莎拉蒂車型將推出全電動版本。

銷量下滑，也不是瑪莎拉蒂一個品牌的問題。

今年 1-8 月，賓利、法拉利、勞斯萊斯、藍寶堅尼、McLaren 等頂級豪車品牌，在中國市場的銷量降幅都超過兩位數，McLaren 更狂降 88%。

更宏觀的進口車進口量也在下滑，只是豪車更明顯而已。