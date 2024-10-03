鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.02億美元，Clover Finance(CLV)24小時漲幅達24%
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,416.01美元，24小時漲跌幅-2.03%；以太幣(ETH)現報價格2,335.34美元，24小時漲跌幅-5.64%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.02億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.77億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.43億美元。
24小時漲幅：Clover Finance(CLV)24小時漲幅24%；Selfkey(KEY)24小時漲幅24.7%；Ethena(ENA)24小時漲幅21.2%。
24小時跌幅：ALPINE(ALPINE)24小時跌幅19.8%；SUN(SUN)24小時跌幅5.89%；Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅0.07%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅30.3%；BounceBit(BB)近一週漲幅29.2%；Nuls(NULS)近一週漲幅25.2%。
近一週跌幅：FTT(FTT)近一週跌幅47.7%；TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅20%；UMA(UMA)近一週跌幅16.7%。
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