鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.02億美元，Clover Finance(CLV)24小時漲幅達24%

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 17:15

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24小時漲幅：Clover Finance(CLV)24小時漲幅24%；Selfkey(KEY)24小時漲幅24.7%；Ethena(ENA)24小時漲幅21.2%。

24小時跌幅：ALPINE(ALPINE)24小時跌幅19.8%；SUN(SUN)24小時跌幅5.89%；Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅0.07%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅30.3%；BounceBit(BB)近一週漲幅29.2%；Nuls(NULS)近一週漲幅25.2%。