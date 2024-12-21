鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過49.89億美元，USDC(USDC)24小時漲幅達0.06%

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 17:15

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24小時漲幅：USDC(USDC)24小時漲幅0.06%；Render Token(RNDR)24小時漲幅0%；Mdex(MDX)24小時漲幅0%。

24小時跌幅：Ethena(ENA)24小時跌幅32.7%；Bonk(BONK)24小時跌幅26.6%；Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅23.9%。

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近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅66.2%；WRX(WRX)近一週漲幅63.7%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅54.3%。