鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過49.89億美元，USDC(USDC)24小時漲幅達0.06%
鉅亨網新聞中心 2024-12-21 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格98,494.01美元，24小時漲跌幅+3.60%；以太幣(ETH)現報價格3,468.5美元，24小時漲跌幅+5.88%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達49.89億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達35.71億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達22億美元。
24小時漲幅：USDC(USDC)24小時漲幅0.06%；Render Token(RNDR)24小時漲幅0%；Mdex(MDX)24小時漲幅0%。
24小時跌幅：Ethena(ENA)24小時跌幅32.7%；Bonk(BONK)24小時跌幅26.6%；Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅23.9%。
近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅66.2%；WRX(WRX)近一週漲幅63.7%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅54.3%。
近一週跌幅：TROY(TROY)近一週跌幅17%；Stratis(STRAX)近一週跌幅10.1%；Ethena(ENA)近一週跌幅3.27%。
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