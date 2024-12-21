鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過56.5億美元，IO.NET(IO)24小時漲幅達13.9%

鉅亨網新聞中心 2024-12-21 10:15

‌



24小時漲幅：IO.NET(IO)24小時漲幅13.9%；Aptos(APT)24小時漲幅14.4%；Numeraire(NMR)24小時漲幅5.77%。

24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅49.1%；Auction(AUCTION)24小時跌幅22.3%；CTXC(CTXC)24小時跌幅20.1%。

‌



近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅66.2%；WRX(WRX)近一週漲幅63.7%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅54.3%。