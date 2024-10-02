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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.5元，預估目標價為357元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 14:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對信邦(3023-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.73元下修至14.5元，其中最高估值15.44元，最低估值14.3元，預估目標價為357元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.44(15.44)17.4520.32
最低值14.3(14.3)15.6517.58
平均值14.74(14.81)16.8919.15
中位數14.5(14.73)17.2119.35

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值34,528,00039,331,00044,634,000
最低值33,205,00036,511,00040,402,000
平均值33,814,22038,170,68042,605,050
中位數33,823,50038,594,24042,692,100

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS13.7112.22109.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,762,28530,574,80025,530,70621,797,542

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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