鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.5元，預估目標價為357元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對信邦(3023-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.73元下修至14.5元，其中最高估值15.44元，最低估值14.3元，預估目標價為357元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.44(15.44)
|17.45
|20.32
|最低值
|14.3(14.3)
|15.65
|17.58
|平均值
|14.74(14.81)
|16.89
|19.15
|中位數
|14.5(14.73)
|17.21
|19.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,528,000
|39,331,000
|44,634,000
|最低值
|33,205,000
|36,511,000
|40,402,000
|平均值
|33,814,220
|38,170,680
|42,605,050
|中位數
|33,823,500
|38,594,240
|42,692,100
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|13.71
|12.22
|10
|9.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,762,285
|30,574,800
|25,530,706
|21,797,542
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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