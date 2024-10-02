search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至12.28元，預估目標價為360元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 16:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.18元上修至12.28元，其中最高估值13.62元，最低估值11.8元，預估目標價為360元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.62(13.62)17.6421.03
最低值11.8(11.71)13.4715.47
平均值12.36(12.3)15.4917.48
中位數12.28(12.18)15.216.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值22,360,41028,345,43031,540,320
最低值20,406,00021,502,00022,848,000
平均值21,382,31025,466,88027,850,270
中位數21,383,27025,550,55027,492,710

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.4512.149.965.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,676,04322,067,24217,584,02315,532,543

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
致茂3781.20%
美元/台幣31.8370.59%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
致茂

56%

勝率

#極短線強勢

偏強
致茂

56%

勝率

延伸閱讀


Empty