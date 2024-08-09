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鉅亨速報

盤後速報 - 信邦(3023)下週(8月16日)除息9.6元，預估參考價287.9元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05


信邦(3023-TW)下週(8月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.6元。

以今日(8月9日)收盤價297.50元計算，預估參考價為287.9元，息值合計為9.6元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

信邦(3023-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零件加工、製造及其成品之買賣業務。電腦週邊設備、通訊器材、電腦通訊網路及其零組件之製造加工買賣。代理各種電子零件有關產品之報價經銷。近5日股價下跌10.68%，集中市場加權指數下跌7.83%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/16 297.50 9.59857 3.23% 0.0
2023/08/31 318.0 8.46133 2.66% 0.0
2022/08/19 285.5 6.9583 2.44% 0.0
2021/08/20 214.0 6.2881 2.94% 0.0
2020/07/30 180.0 5.3 2.94% 0.0

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