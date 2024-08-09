盤後速報 - 信邦(3023)下週(8月16日)除息9.6元，預估參考價287.9元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05
信邦(3023-TW)下週(8月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.6元。
以今日(8月9日)收盤價297.50元計算，預估參考價為287.9元，息值合計為9.6元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
信邦(3023-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零件加工、製造及其成品之買賣業務。電腦週邊設備、通訊器材、電腦通訊網路及其零組件之製造加工買賣。代理各種電子零件有關產品之報價經銷。近5日股價下跌10.68%，集中市場加權指數下跌7.83%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/16
|297.50
|9.59857
|3.23%
|0.0
|2023/08/31
|318.0
|8.46133
|2.66%
|0.0
|2022/08/19
|285.5
|6.9583
|2.44%
|0.0
|2021/08/20
|214.0
|6.2881
|2.94%
|0.0
|2020/07/30
|180.0
|5.3
|2.94%
|0.0
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