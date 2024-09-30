search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.73元，預估目標價為348.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 16:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對信邦(3023-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.95元下修至14.73元，其中最高估值15.44元，最低估值14.3元，預估目標價為348.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.44(15.44)17.4520.32
最低值14.3(14.3)15.6517.58
平均值14.81(14.86)16.8419.05
中位數14.73(14.95)16.9918.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值34,528,00039,331,00044,634,000
最低值33,205,00036,511,00040,402,000
平均值33,900,47038,154,58042,451,640
中位數33,853,00038,394,00041,838,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS13.7112.22109.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,762,28530,574,80025,530,70621,797,542

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
信邦300.5-1.31%
美元/台幣31.651-0.12%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量跌破均線糾結

偏強
信邦

68%

勝率

延伸閱讀


Empty