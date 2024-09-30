鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.73元，預估目標價為348.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 16:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對信邦(3023-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.95元下修至14.73元，其中最高估值15.44元，最低估值14.3元，預估目標價為348.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.44(15.44)
|17.45
|20.32
|最低值
|14.3(14.3)
|15.65
|17.58
|平均值
|14.81(14.86)
|16.84
|19.05
|中位數
|14.73(14.95)
|16.99
|18.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,528,000
|39,331,000
|44,634,000
|最低值
|33,205,000
|36,511,000
|40,402,000
|平均值
|33,900,470
|38,154,580
|42,451,640
|中位數
|33,853,000
|38,394,000
|41,838,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|13.71
|12.22
|10
|9.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,762,285
|30,574,800
|25,530,706
|21,797,542
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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