信邦8月營收年增2.1%創同期高 三大產業向上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-03 15:43

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連接線廠信邦 (3023-TW) 今 (3) 日公告 8 月營收 28.11 億元，為歷年同期新高，月增 0.4%、年增 2.1%；累計前 8 月營收 27.54 億元，年減 3.2%，則為歷年同期次高。

信邦說明，8 月合併營收成長，主要是醫療、汽車、通訊及電子週邊等三大產業之銷售較上月增加，醫療月增 3.58%、汽車月增 7.22%、通訊及電子週邊月增 14.76%，為歷年同期高點。

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累計前 8 月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少 6.88%、汽車產業減少 8.79%、綠能產業減少 11.55%、工業應用產業成長 0.75%、通訊及電子週邊產業成長 10.99%。。