台新淨零高峰論壇10/7登場 商議台日企業低碳未來

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-02 11:50

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台新金 (2887-TW) 以「認真永續 綠色生活」為永續主張，積極發揮金融業引領產業的力量，助攻企業邁向淨零。台新金偕台新銀行、工商協進會將於 7 日共同舉辦「2024 台新淨零高峰論壇」，特邀日本東京證交所社長岩永守幸來台分享日本提升企業價值表現的作法，並與證交所董事長林修銘以台日資本市場及企業永續為題進行高峰對談。

此次論壇同時邀集台灣與澳洲官方機構分享政府如何引領產業低碳轉型的政策，並透過台灣綠色領航企業代表交流淨零轉型的經驗與挑戰。



台新金總經理林維俊指出，全球在氣候變遷與極端氣候的衝擊下，淨零轉型已是刻不容緩，各國政府也紛紛公布政策因應，台灣在 6 月成立了「國家氣候變遷對策委員會」拉高層級並宣示採取積極作為，落實淨零路徑。

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台新金長期以來致力於推動 ESG 永續發展，已連續三年舉辦淨零論壇，今年分別就「壯大資本動能，迎接全球永續新局」與「綠色轉型領航者，共創美好永續未來」兩大議題，由國內外重量級講者及領導企業代表，進行分享與深度座談，相信對於正在面臨轉型的臺灣企業來說能夠借鏡及創新思維。



台新金永續長李鎮宇表示，論壇開始將由日本東京證交所社長岩永守幸與臺灣證交所董事長林修銘針對台、日資本市場現況，探討企業永續方針，以期接軌國際迎接永續新局。緊接著，請到澳洲潔淨能源監管機構 (CER) 總經理 Mark Williamson 透過視訊分享澳洲綠色產業轉型現況，而碳權交易所總經理田建中也將分享企業永續經營與臺灣碳權的下一步。