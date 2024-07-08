降息前搶一波！華南銀推美澳雙幣定存、最高年息5.15%存1個月也有5%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-08 19:44

華南銀行為便利客戶透過數位通路輕鬆理財，推出【e 鍵享利美澳雙幣定存專案】，美元及澳幣二大幣別讓客戶自由搭配，專案期間自即日起至 113 年 9 月 18 日下午 3 點 30 分止，適用對象不限個人或企業均可承作，凡透過華南銀行 + APP 或網路銀行，以新臺幣結購 1 萬美元以上定期存款，即享 1 個月期年息 5.00%、3 個月 5.15% 優惠利率。

華南銀另針對已持有美元存款的客戶，華南銀行放寬專案最低起存金額門檻，單筆僅需 3000 美元，即可享 1 個月期年息 4.55% 及 3 個月 4.68% 優惠利率，讓客戶不論在家喝咖啡的悠閒下午或者出國享受旅遊的途中，同時也能輕鬆完成，e 鍵啟動數位煉金術。

除美元定期存款享優惠利率外，還有天期和利率雙重優勢的澳幣定期存款供客戶選擇，凡專案期間透過華南銀行 + APP 或網路銀行，單筆承作 5000 澳幣以上定期存款，享 6 個月年息 2.90%、12 個月年息 3.10% 優惠利率。

華南銀行特別提醒客戶，除多方比較各家銀行利率外，同時也應多留意不同的專案天期、承作條件及注意事項等，舉例來說，部分銀行可能提供極具吸引力的利率，但天期只限 7 天、14 天不等。