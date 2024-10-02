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傳新一代 iPhone SE、 iPad Air開始投產 明年初發布 支援蘋果AI

鉅亨網編譯許家華 2024-10-02 07:56

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（圖：REUTERS/TPG）

《彭博社》周二 (1 日) 報導，知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 即將開始生產新一代低階機型 iPhone SE，並計劃生產新 iPad Air 型號，預計明年初發布這些更新版產品。

 


這是 iPhone SE 於 2022 年增加 5G 和更快的 A15 仿生晶片以來的首次更新。該機型可強化蘋果在中階智慧型手機市場的競爭力，與產業領導者三星、小米等公司競爭。

蘋果沒有立即回應路透社的置評請求。

iPhone SE 通常被歸類為 iPhone 系列中最便宜的機型，起價為 429 美元。

根據報導，新款 iPhone SE 預計將支援蘋果人工智慧軟體 Apple Intelligence。

根據報導，新款 iPad Air 型號 (代號為 J607 和 J637) 將聚焦內部功能的改善。蘋果也準備推出新一代巧控鍵盤 (Magic Keyboard)，代號為 R307 和 R308，適用於 11 英寸和 13 英寸機型。

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