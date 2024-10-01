8月申購日元境外基金較去年底成長6 倍！富達提醒日元投資掌握2訣竅
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-01 20:01
過去一年日元疲弱推動換匯潮，國人滿手日元進一步啟動日元投資趨勢。根據境外基金資訊觀測站統計，國人於今年 8 月單月申購日元境外基金總金額約 55.44 億台幣，為去年 12 月單月的 3 倍以上；以日元投資日本以外基金規模約 17.69 億，更達 6 倍以上。富達投信提醒投資日元需注意 2 個秘訣：配置全球優質債券與全球優質股息之投資商品、日元投資日本以外的市場要慎選避險級別。
富達投信表示， 日本薪資成長及家戶實質可支配所得增加帶動消費支出，使日本擺脫通貨緊縮，且日本甫公佈之 8 月核心通膨年增率為 2.8%，有利央行持續推動利率正常化。此外，再加上諸多利多加持，包括 OECD 預估日本名目 GDP 於 2025 年將有機會突破 600 兆日元、日本企業持續提升治理和營運效率、外國資金持續淨流入日本、美日利差有望縮窄等，無論從基本面、政策面、評價面、資金面評估，日元中長期有望緩步走揚，同時有利日幣投資。
富達投信建議投資人掌握兩秘訣，為手中日元資產創造更多元的收益來源。首先，考量美歐進入降息循環，全球景氣與企業獲利仍維持具韌性的成長，投資人可以透過日元分別配置於全球優質債券與全球優質股息之投資商品；另一方面，若以日元投資日本以外的市場，建議投資人選擇避險級別，有助降低匯率波動影響。
整體而言，富達認為聯準會於 9 月份啟動降息，為美國與其他國家正式展開新一輪降息週期的重要里程碑，高品質的投資等級債有望在利率降低時表現亮眼。投資等級債不僅違約風險較低、擁有信評機構較高評分，其殖利率目前亦已來到過去 15 年來高點，投資人仍有機會在進一步降息前鎖定這些收益。此外，在經濟衰退時，投資等級債能發揮分散投資組合風險的效益，因為投資人通常會調降股票等風險資產部位，以強化投組的抗跌性。
另一個可以考慮配置的則是優質的全球股息股票。這類股票通常較整體股市更具韌性，較不受景氣變化影響，且其股息收益率成長性較高，長期穩定提供配息機會亦較高，故有望使整體收益率再晉級。
富達投信看好日元投資中長線展望，即日起推出 7 檔日元級別基金，提供多元的股票、債券和區域選擇，同時採取避險策略降低匯率波動風險，有助投資人善加運用手中日元資產創造收益。
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