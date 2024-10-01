8月申購日元境外基金較去年底成長6 倍！富達提醒日元投資掌握2訣竅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-01 20:01

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過去一年日元疲弱推動換匯潮，國人滿手日元進一步啟動日元投資趨勢。根據境外基金資訊觀測站統計，國人於今年 8 月單月申購日元境外基金總金額約 55.44 億台幣，為去年 12 月單月的 3 倍以上；以日元投資日本以外基金規模約 17.69 億，更達 6 倍以上。富達投信提醒投資日元需注意 2 個秘訣：配置全球優質債券與全球優質股息之投資商品、日元投資日本以外的市場要慎選避險級別。

富達投信表示， 日本薪資成長及家戶實質可支配所得增加帶動消費支出，使日本擺脫通貨緊縮，且日本甫公佈之 8 月核心通膨年增率為 2.8%，有利央行持續推動利率正常化。此外，再加上諸多利多加持，包括 OECD 預估日本名目 GDP 於 2025 年將有機會突破 600 兆日元、日本企業持續提升治理和營運效率、外國資金持續淨流入日本、美日利差有望縮窄等，無論從基本面、政策面、評價面、資金面評估，日元中長期有望緩步走揚，同時有利日幣投資。

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整體而言，富達認為聯準會於 9 月份啟動降息，為美國與其他國家正式展開新一輪降息週期的重要里程碑，高品質的投資等級債有望在利率降低時表現亮眼。投資等級債不僅違約風險較低、擁有信評機構較高評分，其殖利率目前亦已來到過去 15 年來高點，投資人仍有機會在進一步降息前鎖定這些收益。此外，在經濟衰退時，投資等級債能發揮分散投資組合風險的效益，因為投資人通常會調降股票等風險資產部位，以強化投組的抗跌性。

另一個可以考慮配置的則是優質的全球股息股票。這類股票通常較整體股市更具韌性，較不受景氣變化影響，且其股息收益率成長性較高，長期穩定提供配息機會亦較高，故有望使整體收益率再晉級。

富達投信看好日元投資中長線展望，即日起推出 7 檔日元級別基金，提供多元的股票、債券和區域選擇，同時採取避險策略降低匯率波動風險，有助投資人善加運用手中日元資產創造收益。