全台首家！樂迦再生取得首張iPSC國際訂單

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-23 19:04

樂伽再生 (6891-TW) 今 (23) 日宣布，繼 7 月 1 日取得 iPS Academia Japan 誘導性多功能幹細胞 (iPSC) 技術的全球商業用途授權，未滿一個月就成功與亞洲國際客戶簽署 iPSC 外泌體 CDMO 訂單，成為台灣首家取得 iPSC 授權暨國際訂單的台灣公司。

樂迦再生指出，樂伽使用的前導工廠是台灣第一家，也是亞洲少數取得 PIC/S GMP 認證的細胞工廠。在建立 iPSC 研發平台後，已成功取得 iPSC 外泌體的 INCI 登錄，並在日前獲得 iPSC 專利授權，得以供應全球研究機構發展 iPSC 外泌體的醫療應用，也可以提供各醫美保養品公司，研發生產高科技保養品。

樂伽再生點出，最重要的是，樂迦不自己擁有產品，目標是接受客戶委託製造，協助客戶產品開發與上市。因此，順利取得亞洲客戶的青睞，簽下第一張訂單，打入國際市場。

執行長張裕享指出，將外泌體比照細胞納入管理是世界的潮流，樂迦提前佈局，不僅強化 iPSC 研發能力，現已建置不同｢指向性分析｣的技術，例如：利用誘導心肌細胞或腎臟細胞製成其外泌體，幫助客戶開發產品，應用於心臟或腎臟衰竭治療的委託製造服務。