期貨熱！期交所今年首開免費期貨及選擇權實體課程 即日報名額滿即止

期交所響應行政院「亞太資產管理中心」，以及金管會「留財引資」、「投資台灣」核心計畫，今年前 3 季線上課程反應熱烈，今（1）日特宣布加碼實體課程「113 年第 4 季交易人期貨及選擇權課程」，協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，並自即日起開放網路報名，課程全程免費，額滿為止。 本課程 113 年第 3 季已辦理 9 堂課，採線上授課方式辦理，學員涵蓋全臺交易人，課程反應良好，113 年第 4 季自 12 月起，加開台北實體課程，辦理時程規劃於 10 月份 (7、8 及 9 日) 週一至週三下午 3 時至 5 時、11 月份 (5、6 及 7 日) 及 12 月份 (3、4 及 5 日) 週二至週四下午 3 時至 5 時，每月辦理一梯次。

台北實體課程每一梯次包含 3 堂課，每堂 2 小時皆含 2 項課程主題。第 1 堂「期貨及選擇權實用入門」，以期貨及選擇權相關基礎理論為講授範疇，並加入期交所近期推出的新商品及制度介紹，如美國費城半導體期貨、個股期貨介紹 (包含 ETF 期貨) 及微型臺指期貨等，更針對防詐騙做相關案例宣導；第 2、3 堂「期貨及選擇權策略及應用 (上) (下)」則以實務面角度切入，介紹進階期貨及選擇權觀念，除美國費城半導體期貨、個股期貨及微型臺指期貨之運用說明，也將著重近期地緣政治下布蘭特原油期貨及黃金期貨交易策略、以及現貨市場震盪及美國降息下，如何運用個股期貨之交易策略及實務應用分享，交易人可自行選擇報名兩種主題課程。



期交所廣邀期貨業界極具實務經驗之專業人士擔任課程講師，藉由其豐富之實務交易經驗，協助交易人釐清並提升期貨及選擇權之專業素養。本季課程內容將重點介紹期交所提供交易人之投資選擇及避險管道，包含期貨及選擇權基本觀念、期交所商品及制度，並請講師特別加強講授風險控管及選擇權賣方風險，以利交易人藉由本課程掌握期貨市場關鍵資訊及動態。



本活動採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區 -「113 年第 4 季交易人期貨及選擇權課程」報名及查詢已報名之課程。