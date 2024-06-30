期交所新台幣NDF結算服務送件1年 歐洲ESMA終於點頭

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-30 08:30

接軌國際結算機構，擴展集中結算業務再下一城！臺灣期貨交易所 (期交所) 自 111 年 12 月 31 日獲歐洲證券及市場管理局 ( ESMA) 認可為 TC-CCP，再於本月 12 日獲 ESMA 通知，已核准新臺幣無本金交割遠期外匯契約 (TWD NDF) 結算商品服務。本案自去年 6 月送件，到 ESMA 審核通過，足足費時 1 年。

期交所現為 ESMA 認可之歐盟境外第 3 國集中結算機構 (TC-CCP)，依歐洲市場基本結構管理法規 (EMIR) 第 25 條之規定，TC-CCP 如有新增或縮減所提供之服務時應通知 ESMA，以利 ESMA 就該服務之適法性及對歐盟市場的影響進行評估。

期交所於 112 年 6 月 28 日通知 ESMA， 將於 112 年 7 月 31 日起，提供店頭衍生性金融商品客戶集中結算服務及受理 TWD NDF 集中結算，經 ESMA 確認期交所相關法令遵循已完整落實並審核新增服務後，於 113 年 6 月 12 日核准期交所的申請。

期交所持續努力的成果，接連獲得外國金融監理單位肯定，自 111 年 7 月 25 日店頭集中結算業務開業至今，接續取得國際金融監理機構之認可，除於 111 年 12 月 31 日取得 ESMA 認可為 TC-CCP 外，於 112 年 10 月 13 日由日本金融廳核可為新臺幣 IRS 合格結算機構，更於 113 年 2 月 14 日獲美國 CFTC 核發豁免註冊為美國結算機構 (Exempt DCO) 資格，有效擴展我國店頭集中結算業務發展，增強競爭力和國際能見度。