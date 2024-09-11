泓德能源競拍完成 13日起進行公開申購

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-11 12:01

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泓德能源 (6873-TW) 即將在 9 月下旬改列上市，此次承銷案採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式辦理。泓德能源表示，本次參與投標的合格標單共 2,184 筆，得標筆數 559 筆，今 (11) 日上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為 198.69 元，公開申購承銷價為 188 元。

泓德能源表示，公司辦理競價拍賣股數總計 6,800 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標得最低得標價 193.66 元，最高得標價 225 元，計算得標加權平均價為 198.69 元。

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依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，泓德能源競拍最低承銷價 (亦即競拍底價) 為 160.68 元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格 1.17 倍為上限，本次辦理公開申購價格為 188 元。公司辦理公開申購股數計 1,700 張，將於 9 月 13 日至 9 月 18 日為期三天的申購日，9 月 20 日將公開抽籤。