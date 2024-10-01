9月跌幅冠居全球十大市場！印度股市朝連三天跌勢邁進 市值蒸發1300億美元

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-01 17:13

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印度股市今 (1) 日續朝連 3 個交易日收低頹勢邁進，兩大股指 Nifty 50 跟 SENSEX 跌幅相近，均微跌 0.05% 左右，信實工業下跌逾 0.7% 對 Nifty 50 指數拖累最大，HDFC Bank 下跌逾 0.5% 也造成拖累。

市值排名全球第五的印度股市上月跌幅為全球十大市場之最，且月線連續第 2 個月收黑，整體市值從 5.03 兆美元降至 4.9 兆美元，蒸發約 2%。

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HDFC 證券零售研究主管 Deepak Jasani 表示，以美元計算的市值下降可歸因於中小型股走跌以及印度盧比兌美元美元 / 印度盧比 (USDINR) 走貶。盧比兌美元在 9 月僅升值 0.08%，美元指數同期則下跌 0.9%，從 101.7 跌至 100.78。

印度兩大股指走勢在很大程度上受到資金流向的影響，投資人興趣集中在大型股以及幾檔精選的中型股上，但市場其他股票則表現落後。

中國與香港股市則跟印度股市形成鮮明對比，分別上漲 23% 和 14%，德國和法國股市緊隨其後，漲幅超過 3%，美股則上漲 1.8%，加拿大亦走漲 2.4%，而沙烏地阿拉伯和日本分別小跌 0.8% 和 0.7%，英國則小漲 0.3%。

Green Portfolio 執行長兼共同創辦人 Divam Sharma 指出，其他全球市場正見證由美國事態發展推動的反彈，因聯準會 (Fed) 將利率下調 50 個基點，此舉對全球各市場情緒產生積極影響。

與此同時，投資人持續關注 Fed 主席鮑爾對利率、國內經濟數據和全球地緣政治緊張局勢的評論，分析師正緊盯即將在周五 (4 日) 公佈的美國非農業就業數據。

星展銀行投資長 Wey Fook Hou 則認為，在刺激計畫宣佈後，中國股市在今年剩餘時間將跑贏印度股市，但高盛亞太區投資策略師 Sunil Koul 表示，儘管中國上周推出的刺激措施讓全球投資人放心，但中國經濟成長仍面臨挑戰，中國股市迅速反彈並不預示著「結構性牛市」。