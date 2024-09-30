三星智慧手錶心律不整偵測獲食藥署核准 即日在台上線
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-30 15:40
三星今 (30) 日宣布，旗下 Galaxy Watch 系列智慧手錶的心律不整通知功能，已獲台灣衛福部食藥署核准，正式在台上線。
心律不整通知功能可追蹤潛在的心房顫動 (AFib) 風險，並將與現有的心電圖 (ECG) 手動偵測功能搭配使用，當檢測到異常心律時，系統會即時向用戶發出警示，提醒進行 ECG 檢查以獲得更準確的數據；支援此功能的裝置包括 Galaxy Watch4 以上系列智慧手錶，以及搭載 Android Pie 或更新版本的 Galaxy 智慧型手機。
三星指出，心血管疾病仍是全球主要死因之一，而心房顫動可能增加中風、心臟衰竭等併發症風險。由於部分病例無明顯症狀，心律不整通知功能功能可幫助用戶及早發現潛在問題。
除心律監測外，Galaxy Watch 系列還整合了 AI 技術，提供多項健康管理功能，包括睡眠評分、身體能量指數、AGE 指數及身體組成分析等，提供用戶全方位的健康管理解決方案。
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