內憂外患！三星傳晶圓代工論壇縮小規模改線上辦 專家：兩大問題使其陷入困境

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-30 16:16

‌



三星電子的晶圓代工業務正面臨充滿挑戰的時期，尤其是連續虧損和戰略不確定性，而在透過激進投資和快速引入先進製程來強化半導體代工競爭力的過程中，該公司近期頻頻採取「喘息」措施，放緩代工業務策略的推進步伐。

《BusinessKorea》報導，三星電子 10 月 24 日在德國慕尼黑、日本東京跟中國北京舉行的晶圓代工論壇改為線上形式。根據三星電子半導體英文官網消息稱此次變更旨在「更有效突破時間與空間限制，展示公司在代工技術方面的成就」。這一不同尋常的舉動反映了三星代工業務的艱難處境。

‌



業內人士指出，此次調整與三星近期減少平澤工廠部分代工生產線設備的運作，以及撤回派駐美國德州工廠部分人員密切相關。

業界普遍認為，三星正在調整晶圓代工策略，整體採取放緩推進的方向，並縮小論壇規模。三星過去常舉辦大規模代工論壇，吸引客戶下單的代工業務高度依賴這些活動。因此，此次論壇改為線上舉行，在客戶吸引力方面將面臨一定挑戰。

分析師也認為，三星改在線上辦論壇，主要因為代工訂單不足和低良率問題使其陷入困境。

另據消息人士透露，三星負責代工的平澤 P2 和 P3 工廠部分設備已進入完全斷電的「冷停機」狀態的全面停工。

三星預計在下 (10) 月中旬公佈按業務部門劃分的第三季財報，分析師預估包括代工和系統 LSI 在內的非記憶體業務部門將繼續陷入困境，營業虧損料將達 5000 億韓元(約 132 億台幣)。今年 7 月，三星證券更在一份名為《地緣政治典範轉移與產業》的研究報告中建議分拆晶圓代工業務，並在美國上市。

儘管全面斷電有一定風險，但相比在等待訂單期間維持設備運作的高昂費用，斷電節省電費更為划算。