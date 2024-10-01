裕隆打造孩子的模擬城市 凱道親子互動體驗10/19登場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-01 10:08

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裕隆集團與富邦文教基金會、家樂福、旅行與閱讀基金會、Beyond Playmaking 關心兒童權利，希望孩子在成長過程中不受空間限制、有自主自造的創意與勇氣，攜手包場凱達格蘭大道，10 月 19 日將在凱道為孩子打造一座模擬城市。

裕隆說明，10 月 19 日活動「大 FUN 凱道 - 兒童未來市」以兒童 95cm 視角規劃，為孩子打造一座模擬城市，包括都市空間設計、安全街道規劃、處處自由遊戲、移動工具製造、為孩子繪本朗讀到餐桌食材選擇、惜物永續概念推廣等，孩子可擔任這座城市的主人翁，提案、發想並動手做，走入未來市。

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「大 FUN 凱道 - 兒童未來市」分為 6 大主題區、設置超過 20 項體驗 / 互動活動，活動以荷蘭生活街道發想，和孩子一起劃設安全標線。

其中，「自由遊戲基地」讓孩子可以盡情在街道上塗鴉彩繪、用紙箱、顏料和泡泡創造自己的繽紛世界。

而「YouLove 未來汽車工廠」以裕隆汽車工廠為原型打造，小孩可自己動手創造獨一無二的紙箱車，也可以報名「創意電動車工作坊」化身研發工程師，拆解、組裝電動車零件，並用成品在賽車道上競賽。

「市場好好玩」邀請孩子從在地友善農作中，採買今日食材，品嚐無毒新鮮美味，同時在小老闆二手市集中，自己擺攤、推銷寶物，發揮創意體驗最真實的家家酒。

而可愛胖卡及創意小餐車都在「樂福美食廣場」，美食廣場由家樂福提供動物福利雞蛋糕、冰淇淋、小農食材 PIZZA 等親子健康美味餐點，現場提供餐具租借，自備餐具還享有特別優惠。

想體驗在凱道上聽繪本故事，「悠遊故事區」邀請大人為孩子們說故事，多元的繪本內容可陪伴孩子開展想像力、探索未來無限可能。

「廣場舞台區」提供各大國際兒童影展得獎短片，在凱道上感受大螢幕視聽饗宴。