王品攜手foodpanda 旗下8成品牌進軍外送版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-01 12:08

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連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (1) 日宣布與外送平台 foodpanda 展開獨家合作，旗下 21 個餐飲品牌、超過 300 家餐廳，共推出 380 道菜色搶進外送版圖，雙方更看好，透過 foodpanda 的 AI 技術提升配送效率，可進一步推動王品的數位轉型。

據資策會調查結果，foodpanda 以 73.6% 的常用度，成為台灣民眾最常使用外送平台，而王品在台有 25 個餐飲品牌、超過 300 家餐廳，品牌和營收均是台灣餐飲業的龍頭，這次雙方強強聯手，王品一口氣規劃有西餐、火鍋、日韓料理、燒肉和中餐等多達 21 個品牌、380 道外送美食於 foodpanda 上架。

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對於本次獨家合作，王品營運長李威進表示，希望把服務的溫度傳遞到消費者家中，並透過 foodpanda 豐富的數據經驗與行銷資源，協助王品更精準觸及目標客群。