裕隆助力寶高智慧園區 組建電動車國家隊

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-16 10:35

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裕隆 (2201-TW)LUXGEN 在今年年初透過 n⁷的上市，進行品牌升級轉型，並在新店寶高智慧產業園區進行階段性成果回顧，裕隆表示，藉此吸引更多相關業者在新店以至新北建立生產基地，寶高智慧園區已成國內電動車產業鏈發展的核心樞紐。

為了讓更多的市民朋友認識新北市在台灣電動車發展中扮演的關鍵角色，並推動綠色電動運具及智慧城市發展，裕隆集團特別攜手新北市府在寶高智慧園區舉辦「新北電動車產業夢工場」活動，而裕隆集團執行長嚴陳莉蓮也搭乘 n⁷到來。

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裕隆強調，隨著 LUXGEN n⁷和 Model T 成功推出，新北市與裕隆集團攜手帶動新北市電動車產業聚落的磁吸效應，寶高智慧園區已成台灣電動車鏈發展的核心樞紐，不只為台灣自主品牌厚植實力，更成功驗證產業的國際化戰略。

展望未來，無論是通過自主品牌外銷海外，或是 CDMS(委託設計製造服務) 模組化量身訂做、軟體定義電動車的新服務模式等，裕隆期許，台灣的電動車成為全球各國引進中國車以外的最佳選擇。