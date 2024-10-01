支持新新併 選擇最好的價值投資

股市分析師 詹坤齊 2024-10-01 06:00

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基於市場穩定、資金來源、併購計畫完整性等考量，金管會已連續兩次公開反對中信金控併購新光金控，中信金控也於日前正式終止對新光金控的收購計畫。在此情況下，市場目光重新聚焦至台新金與新光金的合併選項。

台新金與新光金的合併不僅符合主管機關的要求，也能為新光金的未來發展提供更強大的支援力量，並為台灣金融業再添具有競爭力的金控集團，是雙方股東利益最大化的最佳方案，尤其是對小股東而言，長期穩定的回報可期。因此，無論是從公司經營的可持續性、還是從股東的利益角度出發，小股東應該立即拋棄與中信金合併的不切實際幻想，更加堅定地支持台新金與新光金的璧人聯姻，才是最明智的選擇。

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此外，以目前的合併條件下，新光金的小股東從現實的利益考量，更應該支持新新併。根據台新金與新光金的併購協議，合併價格是以台新金股價乘以 0.672，再加上每股 1.75 元的特別股配發。以台新金現行股價計算，新光金股東每股約可得到 14 元左右的對價，對比現今新光金的股價來說，相當具有吸引力。此外，特別股隨時可以變現，為小股東提供更多的靈活性和資金流動的保障。假若合併失敗，新光金的股價失去利多支撐，很可能立即回落至過去的起漲點，回到長期停滯在 8 元左右的萬年股價，這對小股東而言無疑是極大的損失。考慮到新光金在市場上的表現與未來獨立發展的風險，現階段支持新新併無疑是保障股東短期和長期利益的最佳策略。因此，小股東應該把握機會，全力支持這次的台新與新光金的合併案。

合併之後，台新金與新光金的綜效將為雙方帶來顯著的價值提升。兩大金融集團的結合將創造出一個更具競爭力、資產規模更大的金融平台，涵蓋更廣的金融產品與服務，能更有效率地服務客戶、擴展市場份額。合併後的集團將擁有更強大的資本實力與資源整合能力，提升經營效率，並在未來的市場競爭中佔有一席之地。這不僅能為股東創造更多價值，也能提升市場信心。