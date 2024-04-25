〈碳權交易〉證券F4搶入列！ 期交所購得1350公噸國際碳權 將抵換2023年碳排

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-25 09:26

證券 F4 爭先加入碳中和行列，繼證交所之後，臺灣期貨交易所於今 (25) 日購得臺灣碳權交易所架上 1,350 公噸 CO2 碳當量之國際碳權，此次買入碳權係為積極辦理 2023 年度之碳中和，預計於完成 2023 年度碳盤查及確信後，將辦理抵換與宣告。

期交所指出，此次購入的碳權，主要考量專案類型及所涵蓋的永續發展目標（SDGs），包括潔淨水源和太陽能發電，案場分布於莫三比克和越南，符合 SDG3 健康與福祉、SDG5 性別平權、SDG6 淨水及衛生、SDG7 可負擔的潔淨能源、SDG8 合適的工作及經濟成長、SDG13 氣候行動等 6 項聯合國 SDGs，其碳權年份在 2022 及 2020 年。

為配合淨零碳排政策，期交所甫於 4 月 18 日獲得天下雜誌「企業減碳溫度計」揭露碳排資訊之「成效卓越」認證，再透過去年購買再生能源及本次購買碳權具體落實聯合國永續發展目標 SDG7 可負擔的潔淨能源。