【量大強漲股整理】迎接Q4光輝十月，該鎖定哪四大主流，飆股報你知?

鉅亨研報 2024-09-30 18:13

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加權指數，今日開低走低，終場下跌 598.25 點，收在 22,224.54 點，成交量 3908.39 億。



觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 403.41 億，投信賣超 10.58 億，自營商賣超 94.11 億，三大法人合計賣超 508.1 億，其中，外資終止連 7 買，投信終止連 30 買。



美國股市漲跌互見，道瓊工業指數上周五再度刷新歷史高點，終場道瓊上漲 137 點，那指下跌 0.39%，費半下跌 1.76%，美國股市連續三周上漲，美 9 月密大消費者信心指數終值升至 70.1，寫 5 個月新高，經濟數據 PCE 年增率由 7 月的 2.5% 降至 2.2%，核心 PCE 月升 0.1% 低於預估，年升 2.7% 符合預估，但 (NVDA-US) 輝達與 (TSM-US) 台積電 ADR 周五大跌拖累費半下挫，主因彭博報導大陸官方勸阻本地企業購買輝達晶片，大陸官方祭出一系列刺激新措施激勵激勵陸股大漲，指標股 (AAPL-US) 蘋果漲 0.090%，(GOOG-US)Alphabet 漲 0.75%；本周多項就業數據陸續公布，尤其是週二晚上要公布 ISM 製造業 PMI 數據、週三小非農、週四失業金人數、週五將公布的非農就業數據，美國 10 月 1 日美國即將公布的製造業採購經理人指數(PMI)，預期有機會高於預期 47.6，前值 47.2，美國 10 月 4 日美國即將公布的非農就業人數和失業率，預期非農就業人口有機會高於預期 14.4 萬人，前值 14.2 萬人，加上 9 月失業率預期為 4.2% 與前值 4.2% 持平，市場對美國經濟衰退擔憂有望大幅減緩，有助於股市上漲；台股指數呈現開低震盪走低，主要受到費半指數回檔，加上日本自民黨總裁石破茂當選後，政策動向短期干擾股價，日圓走升，成為日股的逆風因素，導致今日台股開低震盪走低，終場下跌 598 點，收在 22,224 點，不過量能是縮至 3908.39 億，價跌量縮視為漲多的修正，不影響長多趨勢，別忘了台股 Q4 向來是上漲機率最高的季度，近九成，盤面上多數個股呈現回檔，選股將重於選市。

權值股方面，今日全面走跌，(2330-TW)台積電失守千元大關，跌 43 元，下跌 4.3%，收在 957 元，主因彭博報導大陸官方勸阻本地企業購買輝達晶片影響台積電股價修正，10/17 召開法說會，法說會前震盪，有機會消化賣壓，整理在上，(2317-TW)鴻海，下跌 1.83%，收在 187.5 元，預計於 10 月 8 日至 10 月 9 日舉行鴻海科技日發表新款電動車 Model D，8 月營收 5,483 億元創同期新高 能見度較之前預估更佳，投信持續著墨下，有機會整理在上；(2454-TW)聯發科，下跌 6.75%，收在 1175 元，預計於 10 月 9 日推出年度旗艦手機處理器天璣 9400，並與高通 Snapdragon 8 Gen 4 競爭，攜手 (6526-TW) 達發，拿下歐洲一線電信業者 Wi-Fi 7/10G-PON 訂單，有利於貢獻營收。

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特化工族群因利基出貨持穩增溫，助攻 8 月營收聯袂躍進，近期沾光台積電積極擴廠，股價跟著水漲船高，其中打入 CoWoS 先進製程之一的， (4772-TW) 台特化列屬中美晶 (5483-TW) 集團，於 9 月 20 日掛牌上櫃，點火概念股吸引買盤搶先卡位，受惠半導體先進製程產能擴增及製程演進，今年上半年營收 4.05 億元，年增 95.96%，並超過去年全年營收 70%，稅後淨利 1.56 億元，更已超過去年全年，每股稅後純益為 1.13 元，近期持續維持橫盤整理下，有機會整理在上，帶動相關概念股走強。

半導體進步產業需求旺，隨著半導體技術進步和市場需求增加，各大晶圓代工廠產能利用率逐漸回升，其中近年ＡＩ需求興起，對先進製程、先進封裝等需求大，台積電產能擴大，帶動先進製程帶起特化商機

佳螢點名預告的 (1727-TW) 中華化，早盤一度大漲 + 7% 以上，來到 43.5 元大關，成為逆風而上的股票，受惠半導體需求回升，預計下半年及明年需求續增擁有主力產品 - 蝕刻液的，打入當前市場最關心 CoWoS 先進製程市場，2024 年上半年 EPS0.22 元；8 月營收年增 57.79％，前八月營收年增 20.32％，加上 Q2 獲利擺脫虧損由虧轉盈，有利營運持穩推進，法人持續有所著墨，爆發力可期。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；佳螢也與告 10/17 台積電法說會登場下半導體的可留意的就是 CPO 矽光子概念股，點名預告的雙連捷運站，今日再度改寫新高!(3081-TW)聯亞，再創新高! 領先預告!

逆勢大盤大漲逾 + 9% 以上，來到 299 元大關，距離 300 元僅差一步之遙。

佳螢領先預告後已大漲 + 70%，所有粉絲好友都可以驗證在驗證!!

CPO 黑馬股，(3081-TW)聯亞，作為光通訊模組中雷射晶片的磊晶代工廠，近期展現出強勁的成長動能，看好已逐步進入收成期，尤其到了明 (2025) 年，矽光產品的需求相較今年上半年的動能看將更加強勁，8 月營收 1.07 億，月增 2%，年增 77%，全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G，但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級，聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者。

(3450-TW) 聯鈞，上漲 1.64%，收在 185.5 元，人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 應用正在蓬勃發展，帶動資料中心對高速傳輸的龐大需求，光通訊廠聯鈞旗下的主動式光纜 (AOC) 產品，將成為公司未來成長的關鍵動力，市場傳出聯鈞將要擴產 AOC 的消息；(3363-TW) 上詮，上漲 1.42%，收在 178 元，是目前檯面上台積電唯一光通訊夥伴，預計將跟隨台積電時程，加速推進矽光子相關布局，先前也傳出正與台積電及輝達共同開發光通道和 IC 連接技術，將有機會取得輝達訂單；(4979-TW) 華星光，上漲 1.76%，收在 144.5 元，研究機構集邦（TrendForce）分析，未來華星光電在 LCD 大世代線產能面積的市占率將一舉突破 20％，穩居業界第二名，TCL 集團公告，擬透過子公司 TCL 華星光電（CSOT）以基礎購買價格人民幣 108 億元，收購 LGD 在廣州的 8.5 代面板廠和模組廠，以及營運兩個廠區所需的技術和支持服務；多數 CPO 相對抗跌，佳螢通通領先預告在前面，有題材的股票，將是未來可留意的重點。

迎接 Q4 該鎖定哪四大主流呢?

都在影片中分享給你知道!!

https://youtu.be/zxYmAkGsnAc

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師