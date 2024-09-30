114萬投資人照過來！0056季配1.07元 年化配息率11%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-30 17:56

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114 萬投資人注意！元大高股息 (0056-TW) 第 4 季配息公告，每單位預估配發 1.07 元，以今 (30) 日收盤價 38.66 元計算，單次配息率 2.77%，年化配息率達 11.07%，將於 10 月 17 日除息，想參與配息的投資人，最晚在 10 月 16 日前買進並持有，10 月 15 日第二階段公告確定配息金額，配息發放日則落在 11 月 12 日。

0056 為台灣第一檔高股息 ETF，連續配息紀錄進入第 14 年，至 2024 年第 3 季已累計配息 24.11 元，對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人，僅需再參與配息 0.89 元，即達成零成本存股目標。

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元大高股息 ETF 研究團隊指出，據證交所統計至 8 月底，現階段台股大盤本益比 21.7 倍高於長期平均，殖利率 2.54% 則低於長期平均，突顯高股息 ETF 選股策略價值。0056 為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，成分股相對更有機會由 EPS 成長帶動股利發放金額增加，進而提升指數殖利率，持續維持高股息投資特色。

依元大投信官網揭露，至 9 月 30 日，0056 帳上包含股息收入的可分配收益為 5.28 元，以目前配息水準估算，持續具有穩定配息基礎。

元大投信表示，ETF 具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，持續吸引投資人從短期的個股價差操作，轉至中長期投資組合。據證交所 8 月定期定額交易戶數前十大中，高達八檔是台股 ETF，均顯示國人投資趨勢出現明顯轉移，且動能十分強勁。