鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估下修至15.8元，預估目標價為250元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 20:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.89元下修至15.8元，其中最高估值16.33元，最低估值15.2元，預估目標價為250元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.33(16.33)
|20.51
|23.86
|最低值
|15.2(15.2)
|16.7
|19.56
|平均值
|15.85(15.85)
|18.09
|21.71
|中位數
|15.8(15.89)
|17.85
|21.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|67,481,000
|79,811,000
|88,120,000
|最低值
|64,871,780
|70,909,000
|76,289,090
|平均值
|65,965,540
|72,711,440
|82,204,540
|中位數
|66,002,000
|71,410,000
|82,204,540
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|11.53
|11.8
|11.15
|11.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,862,104
|65,784,237
|62,999,989
|55,547,908
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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