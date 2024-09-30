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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估下修至15.8元，預估目標價為250元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 20:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.89元下修至15.8元，其中最高估值16.33元，最低估值15.2元，預估目標價為250元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.33(16.33)20.5123.86
最低值15.2(15.2)16.719.56
平均值15.85(15.85)18.0921.71
中位數15.8(15.89)17.8521.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值67,481,00079,811,00088,120,000
最低值64,871,78070,909,00076,289,090
平均值65,965,54072,711,44082,204,540
中位數66,002,00071,410,00082,204,540

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS11.5311.811.1511.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		58,862,10465,784,23762,999,98955,547,908

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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