中低階手機銷售旺！小米8月銷量時隔三年首超蘋果 緊追三星躍居全球二哥

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-20 11:49

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根據市場研究機構 Counterpoint Research 周四 (19 日) 發布的最新數據，中國智慧手機廠商小米在全球市場的強勁表現，正逐步威脅三星和蘋果(AAPL-US) 的地位，蘋果 8 月手機銷量更是自 2021 年 8 月以來首次遭到小米趕超，在全球智慧手機銷售榜排名第二。值得一提的是，8 月通常是蘋果發表 iPhone 新機的前一個月，銷量往往較為疲軟。

Counterpoint Research 研究主管 Tarun Pathak 指出，自今年以來，小米一直專注於一款特定價位的旗艦機型且還專注於折疊手機等高價產品，尤其是拉美市場的強勁銷售表現抵消主要市場下滑，小米的紅米 13 系列在 150 美元 (約 4830 台幣) 以下的低價市場表現出色。

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小米在印度、拉美、東南亞等新興市場憑藉 Redmi 13C 和 Redmi Note 13 系列等產品，在 200 美元 (約 6500 台幣) 以下的價格區間內表現優異。與此同時，全球對低價智慧手機的需求也不斷上升。數據顯示，今年第二季全球低價智慧手機銷量年增 10%，佔整體市場的 37%。在這一細分市場，小米的產品包辦銷售榜的第一、第四和第五位，三星則位居第二和第三。

Counterpoint Research 分析指出，小米強勁表現顯示全球智慧手機市場的一大趨勢，即技術和價格之間的差距正在縮小，主要品牌之間的競爭日益激烈。

至於在折疊手機市場，中國廠商華為憑藉國內市場的強勁需求，正威脅三星的領先地位。根據 IDC 數據，今年第二季華為全球折疊機市佔率 27.5%，超越三星 16.4%，躍居全球第一。

面對激烈市場競爭，三星透過擴展「Galaxy AI」生態系統，繼續在自家旗艦手機 Galaxy S 系列、折疊螢幕 Z 系列及中低階的 Galaxy A 系列中引入部分 AI 功能來鞏固市佔率。

儘管蘋果在 9 月 9 日（當地時間）發布了新款 iPhone 16 系列，預計將在 9 月 20 日正式上市後重新領先市場，但 iPhone 16 系列的初期需求表現疲軟。知名蘋果分析師郭明錤指出，截至 9 月 13 日，iPhone 16 系列的首個週末預售量約為 3,700 萬部，相較於 iPhone 15 系列同期下降了約 13%。

分析師認為，這一情況可能與蘋果延後發布新 AI 功能「Apple Intelligence」有關。該功能預計將在下個月推出的新 iOS 版本中引入。