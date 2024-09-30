郭明錤：蘋果Vision Pro 2將搭載M5晶片 2025年下半年量產

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-30 10:36

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天風國際證券分析師郭明錤日前指出，蘋果 (AAPL-US) 計劃於 2025 年下半年量產新一代 Vision Pro 頭戴裝置，外觀不變，原本的 M2 晶片將升級為 M5，以提供最佳的 Apple Intelligence 用戶體驗。

郭明錤表示，新版 Vision Pro 將整合 Apple Intelligence 與空間計算技術，有望顯著改善人機互動體驗。通過結合眼球追蹤、手勢控制與人工智慧，預計能為用戶帶來更直覺、高效的操作方式，若能成功整合類似 OpenAI Sora 的文字生成影片 AI 模型，可能為頭戴裝置帶來革命性的體驗提升。

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儘管硬體升級，郭明錤認為，新款 Vision Pro 的售價預計不會有太大變動，若新機種能創造吸引人的使用場景，有望推動蘋果的頭戴裝置及空間運算技術成為主流產品。