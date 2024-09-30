金融三業前8月稅前賺8192億元 全年挑戰新高聚焦3因素

金管會統計，金融三業今年前 8 月累計稅前盈餘達 8192.6 億元，續創歷年同期新高，年增 35.39%，不過，8 月上旬遭遇股災，加上 新台幣 兌美元強升，壽險、銀行、證券營運皆承壓，金融三業單月稅前賺 498.61 億元，月減 69.45%。全年能否挑戰歷史新高，接下來要注意美國大選、美國降息步調及地緣政治問題等干擾因素。

金融三業今年前 8 月累計稅前盈餘攀升至 8192.6 億元，已達 2021 年全年稅前盈餘的 87.5%，歷史最高出現在 2021 年全年 9360 億元。