金融三業前8月稅前賺8192億元 全年挑戰新高聚焦3因素
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-30 00:30
金管會統計，金融三業今年前 8 月累計稅前盈餘達 8192.6 億元，續創歷年同期新高，年增 35.39%，不過，8 月上旬遭遇股災，加上新台幣兌美元強升，壽險、銀行、證券營運皆承壓，金融三業單月稅前賺 498.61 億元，月減 69.45%。全年能否挑戰歷史新高，接下來要注意美國大選、美國降息步調及地緣政治問題等干擾因素。
金融三業今年前 8 月累計稅前盈餘攀升至 8192.6 億元，已達 2021 年全年稅前盈餘的 87.5%，歷史最高出現在 2021 年全年 9360 億元。
市場認為，9 月股匯市壓力依舊不小，尤其是壽險業受新台幣匯率影響大，匯兌損失恐持續擴大，寄望第四季台、美股市持穩再創顛峰，金融三業全年稅前盈餘仍有望挑戰歷史新高紀錄。
就各業別來觀察，銀行業今年前 8 月累計稅前盈餘 4080.3 億元，為歷年同期新高，年增 8.6%，貢獻整體獲利將近 5 成。其中，獲利來源仍以本國銀行為主，前 8 月稅前盈餘 3774.1 億元，同創歷年同期新高，年增率 9.1%。
銀行局官員分析，本國銀行獲利三支柱同步成長，尤其手續費收入增加最多，主要因金融市場行情不錯，挹注財管手收，另外，信用卡、放款手續費皆有上升。
保險業方面，今年前 8 月稅前盈餘下滑至 3054 億元，年增率仍達 92.2%。其中，壽險業前 8 月稅前盈餘為 2857 億元、年增 91.4%；產險業前 8 月稅前盈餘為 97 億元，年增 105.2%。
證券期貨投信業部分，今年前 8 月累計稅前盈餘 1058.3 億元，年增 49.86%。其中，證券商前 8 月獲利 834.95 億元、年增 53%；投信前 8 月獲利 158.68 億元、年增 43.85%；期貨商前 8 月獲利 64.67 億元、年增 29%。
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