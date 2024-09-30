ChatGPT之母突然走人、蘋果傳退出投資 OpenAI將迎來大轉型？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-30 14:26

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OpenAI 近日遭逢多事之秋，先是傳出蘋果 (AAPL-US) 退出 OpenAI 投資案，有「ChatGPT 之母」的技術長 Mira Murati 上周四 (26 日) 也宣布走人。她是繼 5 月首席科學家 Ilya 後最新一位離職的 OpenAI 高管，也是今年第 11 位走人的公司高層。

Murati 在 X 上發文稱自己離開是做出了艱難決定，是想創造時間和空間進行自我探索，當下首要任務是確保平穩過渡，保持公司已有的發展勢頭。

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Murati 在 2018 年就加入公司，從 2022 年就擔任技術長。她在去年底 Ilya 發動公司政變中，曾暫代執行長一職。

她 ChatGPT 之母的稱號並非空穴來風，像 ChatGPT 和 DALL-E 等都在她主持下完成，且推動的 AI 研究成果也走出實驗室，面對公眾。

但曾經的 4 人領導團隊，如今只剩執行長奧特曼跟一直在休假的 Greg Brockman，但後者要休到年底，若前者一心想改變公司非營利的結構，沒有了老臣掣肘，奧特曼料將順利推動。

與此同時，《華爾街日報》引述消息人士最新報導指出，蘋果原本可能參與 OpenAI 即將在下周結束的最新一輪 65 億美元融資活動，但卻在最後關頭決定退出。

儘管本輪融資尚未最終敲定，參與者和投資金額仍有變動的可能，但可以預見 OpenAI 正從非營利組織轉型為營利性公司，且報導也指出，若 OpenAI 兩年內沒完成公司結構的重組，本輪投資者將有權要求退回他們的投資資金。

不過，在 OpenAI 轉型為真正的商業公司之前，不可避免地會經歷一段漫長的陣痛期。

報導還指出，許多前、現任員工認為，OpenAI 在發佈產品公告和進行安全測試方面過於急躁，且已失去對競爭對手的領先優勢。在奧特曼掌舵下，OpenAI 正逐步變得更像一家普通公司。

員工們普遍不滿的是，奧特曼大多時候不參與公司的日常事務，而是忙於全球推廣 AI，籌資建設 AI 所需的晶片和數據中心。

根據《紐約時報》查閱的財務文件，OpenAI 在今年 8 月的收入達到 3 億美元，自去年初以來成長 1700%。

該公司預估今年銷售額約為 37 億美元，明年收入則將激增至 116 億美元，但一位金融專業人士分析，在支付營運服務相關成本、員工薪水和辦公室租金等其他費用後，OpenAI 今年玉預計將虧損約 50 億美元，且這些數字不含基於股權的員工薪酬和幾項高額費用。

其次，一些在 OpenAI 工作多年的研究人員卻認為，大量資金的注入和巨額利潤的前景正在侵蝕 OpenAI 的文化。

超級對齊團隊負責人 Jan Leike 曾在 X 上發文指出，他跟 OpenAI 領導層在公司核心優先事項上的分歧已久，最終達到一個臨界點。近年來，安全文化和流程已經讓位給更吸引人的產品。

OpenAI 高管離職潮或許是這一變化的最好表徵。

簡單來說，這大致可分為兩個原因，一是高管心裡受委屈了，二是錢沒給夠。再者，技術大咖離職潮的出現本質上還是繞不開「安全」二字，而急於推出 GPT-4o 便是個普遍現象，時任技術長的 Murati 曾多次推遲搜索和語音交互等產品的計畫發佈，她認為這些產品尚未準備就緒。

其他高級員工也越來越不滿，共同創辦人兼頂級科學家 John Schulman 告訴同事，他對 OpenAI 內部衝突感到沮喪，對未能挽回 Ilya 感到失望，並擔心公司正逐漸地忘記「初心」。今年 8 月 Schulman 也離開 OpenAI，轉投了注重安全的老對手 Anthropic。

《華爾街日報》報導也指出，OpenAI 高層已經人手不足。就在 Murati 辭職同一天，研究長和副總裁也相繼離職。