A股太火！民眾棄利息衝股市 中國多家銀行大額存單掀轉讓潮 

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-30 07:53

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中國政府推出一系列刺激政策，帶動 A 股連日大漲，相關股指漲幅刷新多項歷史紀錄，激勵多方資金跑步進場，連「投資小白」都拿著存款勇闖股市，此前一單難求的大額存單，罕見地掀起了「轉讓潮」。

微眾銀行 App 顯示，目前三年期大額存單年利率為 2.25%，第二年期大額存單年利率為 2.20%。其中，年利率 2.25% 的三年期大額存單為「售罄」狀態。

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據悉，多筆新增的大額存單，起息時間基本上在 9 月 20 日之後，以三年期大額存單為主。其中，起息期最近的一筆待轉讓的大額存單，起息時間為 9 月 25 日。也就是說，這筆大額存單剛購入兩天，就掛在轉讓區轉讓。

此外，招商銀行的大額存單轉讓區中，也不乏多筆 9 月下旬起息的大額存單。部分投資人為快速轉手，甚至設定了一定讓利幅度，願意將部分持有的利息讓渡給接手方。

針對存款湧入股市這一現象，星圖金融研究院副院長薛洪言表示，未來一段時間，中國大概率處於降息週期，降息不利於存款，但有利股市，加上 A 股微觀生態正發生深刻變化，股市的吸引力有望逐步提升。

投資人入市情緒高漲 開戶量激增數倍

隨著投資人入市意願大增，券商開戶量也快速成長。陸媒報導，近期許多券商的開戶量呈現 2-4 倍成長，尤其是線上開戶大幅增加。

更重要的是，以往不活躍的客戶也開始回歸。有券商人士表示，不活躍用戶帳號較前期日均「召回」量增加了 3-5 倍。

報導稱，上海青浦分公司作為國泰君安首家互聯網創新定位分公司，不僅單日新增開戶量達分公司成立以來的新高，日開戶量環比上月均值增幅高達近 3 倍。

華東某中型券商負責人表示，隨著滬深兩市成交量連續突破人棉必兆元，該公司日均開戶大增。有比較敏感的客戶，已經申請開融資權限。